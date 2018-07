Atelier du collège sahélien de sécurité pour lutter contre le blanchiment des capitaux

31 Juillet 2018

Bamako, Mali, 31 juillet (Infosplusgabon) - Un atelier du collège sahélien de sécurité initié par le G5 Sahel avec pour thème : « La délinquance économique et financière : technique de détection, d’enquête et d’instruction », regroupant 25 participants venus des pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), s'est tenu la semaine dernière à Bamako, a-t-on appris, mardi, de bonne source.

Initiée par l'organisation régionale, cette formation vise à maîtriser une méthodologie d’investigation priorisant le volet financier des enquêtes de droit commun afin de mieux lutter contre l’économie souterraine et le blanchiment de capitaux et aussi maîtriser techniquement et juridiquement la juxtaposition des procédures judiciaires, fiscales et douanières pour lutter efficacement contre le crime organisé.

Pendant cinq jours, les participants se sont penchés sur « la stratégie d’enquête par la priorisation du volet financier d’infraction de droit commun ; l’enquête patrimoniale » avec notamment la détection des ressources injustifiées, téléphone portable, mandats cash, monnaie électronique, cartes prépayées, les nouveaux modes de paiement : les crypto-monnaies, le blanchissement et flux financier, la bureautique et les mesures conservatoires, la saisie de biens en matière de non justification de ressources ou de recel.

Le porte-parole des participants, le Colonel Hassan Koné de la Mauritanie, a indiqué que la finalité de la présente formation était de renforcer les capacités des cinq pays membres de l’organisation en matière de lutte contre les flux financiers illicites qui constituent une menace réelle pour leur sécurité et leur stabilité.

Selon lui, le développement des trafics et la montée du terrorisme ont fait accroître les risques d’expansion des circuits financiers susceptibles aussi bien de blanchir les fonds générés par lesdits trafics que de financer les activités criminelles des groupes terroristes qui sévissent dans l’ensemble de l’espace sahélien.

Le collège sahélien de sécurité est un organe de formation du G5 Sahel dont le but est d’assurer une part de la formation continue des cadres des forces de sécurité, rappelle-t-on.

Le G5 Sahel est une organisation créée en 2015 dont le but est de mener une croisade contre la terrorisme dans toutes sortes dans la bande sahého-saharienne et de promouvoir le développement économique de cette zone quasi désertique.

