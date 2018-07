Le chef de la Mission d'observation électorale de l'UA reçu ce mardi par le ministre malien des Affaires étrangères

31 Juillet 2018

Bamako, Mali, 31 juillet (Infosplusgabon) - Le chef de la Mission d'observation électorale de l’Union africaine (UA), Dr Yayi Boni, ancien résident du Bénin, sera reçu, ce mardi, à Bamako, par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly et son homologue de la Défense et des Anciens combattants, Tiénan Coulibaly, a-t-on appris de bonne source.

La rencontre, dont l’objet n’a pas été précisé, va certainement tourner autour de l’organisation du scrutin présidentiel du 29 juillet.

La Mission d'observation de l'Union africaine a suivi dimanche l'élection présidentielle au Mali, aussi bien à Bamako, la capitale, qu'à l'intérieur du pays.

