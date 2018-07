Plus de 60 entreprises tunisiennes installées en Côte d'Ivoire (ambassadeur)

24 Juillet 2018

Tunis, Tunisie, 24 juillet (Infosplusgabon) - Le nombre d'entreprises tunisiennes installées en Côte d'Ivoire a augmenté pour atteindre 61 unités, a révélé, lundi, l'ambassadeur de Tunisie dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Nawfel Labidi, qui s'exprimait dans un entretien avec une radio locale à Tunis.

Ces entreprises évoluent dans plusieurs secteurs dont l'ingénierie, l'enseignement supérieur, la construction de routes et de ponts, l'architecture, la santé, la communication, l'environnement et l'immobilier, etc.

Selon le diplomate tunisien, la communauté tunisienne en Côte d'Ivoire est estimée à 1.354 Tunisiens dont une grande partie travaille à la Banque africaine de Développement (BAD).

Pour M. Labidi, l'absence de visa pour les Ivoiriens désirant se rendre en Côte d'Ivoire a facilité les échanges commerciaux, indiquant que sept liaisons aériennes lient les capitales des deux pays.

La plus grande communauté estudiantine étrangère en Tunisie vient de la Côte d'Ivoire. Elle est estimée à 500 étudiants dans des universités privées tunisiennes, a encore indiqué le diplomate tunisien.

Il souligné la tenue tous les deux mois de rencontres économiques tunisiennes en Côte d'Ivoire, ajoutant que la haute commission mixte ivoiro-tunisienne est prévue à la fin de 2018.

