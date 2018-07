Libye : "Je suis venu apporter un message de la France à tous les Libyens", selon Jean-Yves Le Drian

23 Juillet 2018

Tripoli, Libye, 23 juillet (Infosplusgabon) - "Je suis venu en Libye pour porter un message de la France pour tout le peuple libyen, qui vise à soutenir l'ensemble des forces libyennes qui combattent le terrorisme sur l'ensemble du territoire libyen".

Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Siala, M. Le Drian a indiqué qu'il est venu également soutenir les efforts libyens en matière d'immigration illégale et de contrôle des flux migratoires, ainsi que le traitement des migrants en Libye qui attend le soutien de la communauté internationale.

Le chef de la diplomatie française a souligné le soutien de la France à la préservation des ressources du peuple libyen, qui doivent être exploitées par les autorités légitimes, et être distribuées dans le cadre de la parité et de l'égalité, assurant que tout cela ne peut être réalisé qu'à travers le règlement de la crise politique et la tenue d'élections.

Il a ajouté que la France soutient les conclusions de la rencontre de Paris, qui porte sur la tenue d'élections présidentielle et législatives, promettant que la France apportera à ce sujet un appui global technique et financier via la Mission d'appui des Nations Unies en Libye.

Il a réitéré le soutien de la France pour l'accord politique à Paris, le 29 mai dernier, appelant la Libye à compter sur leurs voisins et amis et les organisations régionales afin de surmonter les diverses crises auxquelles le pays est confronté.

Le ministre français a indiqué qu'il rencontrera plus tard avec les représentants des forces libyennes qui combattent le terrorisme, et président de la Chambre des représentants (Parlement) et le président du Haut Conseil de l'Etat, et des représentants de la ville de Misrata, ainsi que le commandant de l'armée nationale, le maréchal Khalifa Hafter.

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de réconciliation nationale, Mohamed Siala, s'est félicité, de son côté, de la visite de son collègue français, Jean-Yves Le Drian, la troisième en Libye. Il a salué le rôle français dans l'appui de la Libye, en particulier la position française soutenant la légitimité lors de crise des ports du Croissant pétrolier.

