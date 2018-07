Les présidents chinois et rwandais évoquent "une expérience tragique commune" pour renforcer les liens entre les deux pays

23 Juillet 2018

Kigali, Rwanda, 23 juillet (Infosplusgabon) - Le président rwandais, Paul Kagame a reçu à déjeuner, ce lundi, le président chinois en visite et son épouse, alors que les deux pays se sont engagés à faire monter d'un cran leurs relations.

Dans un discours prononcé au cours de ce déjeuner, le président Kagame a souligné que si le Rwanda et la Chine arrivent à se reconnaître "l'un dans l'autre même dans les chapitres les plus tragiques de nos histoires respectives, cela veut dire que nous serons des amis et partenaires solides dans les temps les meilleurs".

"J'ai été frappé par le parallèle que vous avez fait entre les souffrances historiques de nos pays et de la manière dont ces expériences ont forgé notre identité nationale respective", a déclaré le chef de l'Etat rwandais à son homologue chinois.

Le président Xi Jinping est arrivé au Rwanda, dimanche soir, pour une visite d'Etat de deux jours durant laquelle il va visiter le Mémorial du génocide de Kigali, où il rendra hommage aux victimes du génocide de 1994 contre le groupe ethnique Tutsi.

Cette visite du président Xi intervient après la visite "fructueuse" du président rwandais, M. Kagame, en Chine en mars 2017.

Le président chinois effectue une visite d'Etat de deux jours au Rwanda dans la cadre de la deuxième étape de sa tournée africaine après le Sénégal et avant l'Afrique du Sud.

La Chine investit actuellement dans des secteurs-clé au Rwanda, comme les infrastructures, l'exploitation minière, la science et la technologie.

Le président Xi Jinping est le premier chef d'Etat chinois à se rendre au Rwanda.

