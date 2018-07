Afrique du Sud : L'ex-président de Klerk met en garde contre la confiscation des terres

23 Juillet 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 23 juillet (Infosplusgabon) - La Fondation F. W. de Klerk craint que l'amendement de la Constitution pour permettre les expropriations sans indemnisations "ait des implications extrêmement négatives pour le pays et puisse déboucher sur l'instabilité politique, voire l'anarchie".

La question qui fait l'objet de débats publics à travers le pays est extrêmement sensible dans un contexte de volonté de trouver les moyens de réparer les injustices de l'Apartheid qui avaient privé des millions de Noirs du droit à la propriété foncière.

Le processus a été mis en branle en février quand l'Assemblée nationale a adopté une motion pour l'ouverture d'une enquête sur la faisabilité de l'amendement de la Constitution pour permettre les expropriations sans indemnisations des fermiers Blancs.

La phase finale du processus sera la présentation d'observations orales devant le Parlement du 07 au 17 août.

La Fondation de Klerk a publié un communiqué pour annoncer avoir présenté une observation à la Commission de révision constitutionnelle du Parlement.

Selon la Fondation, la formulation actuelle de l'Article 25 de la Constitution, qui traite de la propriété et un cadre législatif adéquat peuvent et doivent être utilisés pour accélérer la réforme foncière et étendre à tous les droits à la propriété.

"Nous sommes également convaincus qu'un amendement de l'Article 25 pour permettre des expropriations sans indemnisations aura des implications politiques extrêmement négatives pour le pays et pourrait déboucher sur l'instabilité politique, voire l'anarchie. Il ne fera que détruire l'Accord national passé en 1994 et 1996", a-t-il souligné.

Par ailleurs, le trublion de la politique, Julius Malema a apporté son soutien à la campagne contre l'expropriation foncière au KwaZulu-Natal, du roi de la nation zoulou, Goodwill Zwelithini. La menace récente de M. Zwelithini d'appeler à une sécession de la province avec l'Afrique du Sud est source d'inquiétudes.

FIN/INFOSPLUSGABO/PEC/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon