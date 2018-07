La situation en Libye au centre des entretiens entre Béji Caïd Essebsi et Jean-Yves Le Drian

23 Juillet 2018

Tunis, Tunisie, 23 juillet (Infosplusgabon) - Les relations entre la Tunisie et la France, les développements de la situation en Libye et les efforts déployés pour parvenir à une solution politique globale constituent les principaux axes de la rencontre, qui a regroupé dimanche à Tunis, le président tunisien, Béji Caïd Essebsi et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

A cette occasion, le chef de l'Etat tunisien a affirmé que les relations d'amitié anciennes qui ''lient la Tunisie et la France constituent une source pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays'', mettant l'accent sur la volonté de la Tunisie de mener à bien les ''importantes réformes politiques'' qu'elle a réalisées durant ces dernières années et les reformes courageuses et nécessaires à la relance économique pour dépasser les difficultés du moment", indique un communiqué de la présidence tunisienne.

La rencontre a, également, abordé les derniers développements politiques en Libye et les efforts déployés pour parvenir à une solution politique globale et durable, garantissant la stabilité, conformément à l'initiative présidentielle tunisienne pour le règlement politique de la crise libyenne et aux résultats de la conférence internationale sur la Libye, tenue en mai dernier à Paris.

Cette conférence, rappelle-t-on, avait apporté son soutien au plan de l'Envoyé spécial onusien en Libye pour faire avancer le processus politique et organiser des élections dans la paix et la sécurité et créer les institutions de l'Etat libyen.

De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a affirmé que son pays s'engageait à être aux côtés de la Tunisie, à travers le renforcement de la coopération commune et le travail pour assurer le soutien international, afin de faire aboutir avec succès dans les différentes instances internationale, notamment dans le cadre de la prochaine présidence de la France du Groupe des 7, l'expérience tunisienne.

