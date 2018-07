Le Nigeria invité à prendre des mesures urgentes pour la création d’emplois

22 Juillet 2018

Cotonou, Bénin, 22 juillet (Infosplusgabon) - Le Nigeria est invité à prendre plusieurs mesures urgentes pour la création d’emplois par les participants au dialogue national sur la création d’emplois dans ce pays, tenu cette semaine à Ibadan.

A l’issue de ce dialogue national qui devrait permettre de parvenir à une analyse complète des politiques et programmes de création d'emplois antérieurs et existants du Nigeria en termes de ciblage, d'objectifs, de mise en œuvre et d'impact afin de proposer différentes mesures pour résoudre le problème du chômage, les participants ont reconnu qu’ "il y a un besoin urgent et stratégique de réévaluer la croissance économique du Nigéria pour faire en sorte que cette croissance relève les défis du chômage et de la création d'emplois dans le pays".

"Le défi de la création d'emplois dans le pays peut être efficacement résolu grâce à une diversification complète de l'économie nationale", ont-ils indiqué, soulignant que "Le problème du chômage des jeunes dans le pays ne peut pas être dissocié de la faible conceptualisation, gestion et évaluation des politiques".

Les participants ont recommandé la réorganisation de l'apprentissage traditionnel et de la formation non formelle ainsi que l'intégration de procédures de certification standardisées pour accroître leurs capacités à générer des emplois.

Ils ont également suggéré aux autorités, une diversification économique holistique qui ajoutera de la valeur à chaque partie prenante et repenser la politique agricole du gouvernement avec des réformes prenant en compte les agriculteurs.

Pour ces participants, il s’avère indispensable de penser à l’investissement dans une main-d'œuvre hautement productive et qualifiée, favoriser l'expansion du potentiel de croissance et des opportunités d'emploi ainsi que des contributions stratégiques et significatives.

Le dialogue a également révélé que les obstacles à la création d'emplois peuvent être identifiés et traités avec compétence par la combinaison de la technologie, de la politique et de l'innovation, soulignant que la création d'emplois devrait impliquer les secteurs public et privé afin de surmonter tous les défis y afférant.

Au cours de la période 2000-2015, rappelle-t-on, la croissance économique s'est accélérée au Nigéria, l'économie tirant parti de la vigueur des prix mondiaux des produits de base, en particulier du boom des exportations de pétrole qui en a résulté. Cependant, cette forte croissance a continué à être accompagnée de plusieurs défis, dont le plus critique est la question du chômage.

Organisé par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), le bureau du vice-président de la République fédérale du Nigeria et "Ibadan school of governement and public policy", le dialogue national sur la création d’emplois au Nigeria avait pour but de mener une analyse complète du paysage de l'emploi actuel pour évaluer les possibilités d'augmenter considérablement le nombre de nouveaux emplois pouvant être créés au cours des cinq prochaines années (jusqu’en 2024).

La rencontre devrait permettre de discuter et de mieux comprendre le défi du chômage au Nigeria en termes d'ampleur, de dimensions et de facteurs déterminants clés.

A l’issue des deux jours de travaux, le dialogue aura permis de délibérer sur le développement d'une stratégie de création d'emplois appropriée dont la mise en œuvre effective devrait produire une convergence entre les taux de croissance de la main-d'œuvre nigériane et celle de la création nette d'emplois.

