La FAO et les partenaires équipent les paysans à mieux s’adapter aux effets des changements climatiques

22 Juillet 2018

Rome, Italie, 22 juillet (Infosplusgabon) - Des millions de petits producteurs agricoles seront mieux équipés à s’adapter aux effets pervers des changements climatiques et vont en même temps améliorer leurs moyens de subsistance grâce une nouvelle dynamique mondiale annoncée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l'agriculture (FAO).

La FAO et ses partenaires ont lancé la deuxième phase d’un partenariat réussi au niveau international qui appuie les organisations forestières et agricoles à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine au cours d’une réunion annuelle connue sous le nom de COFO 24.

Un communiqué publié par la FAO indique que l’Initiative de la Facilité pour les forêts et les fermes (Forest and Farm Facility, FFF) a commencé en 2013 comme un moyen pour aider les groupes de femmes rurales, les communautés locales et les institutions indigènes populaires entre autres, pour améliorer leurs capacités techniques et en affaires à combattre les changements climatiques et améliorer la sécurité alimentaire.

Il indique que la deuxième phase de l’initiative est actuellement en train d’être déroulée au cours des cinq prochaines années dans 25 pays d’Asie, Amérique et d’Afrique, après un groupe pilote.

"Ces groupes constituent une large proportion des couches pauvres en milieu rural et comptent sur les activités forestières et les systèmes pour développer la nourriture et gagner leurs vies. Rendre leurs terres résilientes aux changements climatiques est vital pour leur moyens de subsistance et leur identité’’, a déclaré le directeur général adjoint de la FAO chargé de Programmes, Daniel Gustafson.

L’initiative consolide les efforts visant à aider les exploitants forestiers et les producteurs agricoles développer des paysages résilients au climat, renforcer les entreprises et générer des opportunités d’emplois pour les femmes et les jeunes et mieux encourager les couches déshéritées en milieu rural, a indiqué la FAO.

Environ 1,5 milliard de producteurs agricoles et exploitants forestiers représentent 90 pour cent des producteurs agricoles, qui produisent près de 80 pour cent des réserves alimentaires de l’Asie et de l’Afrique sub-saharienne. Cela s’ajoute aux 500 millions de familles paysannes et 30 pour cent des forêts dans le Sud.

La deuxième phase de l’FFF va offrir un appui financier et technique en vue de consolider les organisations qui représentent les producteurs forestiers et agricoles. Elle va faciliter l’accès aux marchés, financer et former – avec un accent sur les groupes vulnérables tels que les femmes et les jeunes.

Pour que les producteurs forestiers et agricoles puissent mieux gérer leurs terres contre les effets des changements climatiques, la FFF va dérouler des activités d’adaptation et de résilience climatique.

"Les producteurs forestiers et agricoles sont plus puissantes lorsqu’elles sont organisées”, a souligné M. Gustafson.

“Le renforcement des capacités de l’Initiative pour les Forêts et les fermes va aider les producteurs à s’adapter aux effets des changements climatiques, créer des opportunités pour leurs membres les plus vulnérables, accéder aux bénéfices et influencer les politiques en vue de mieux satisfaire leurs besoins", a-t-il conclu.

FIN/INFOSPLUSGABO/IFB/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon