Congo : Le gouvernement et la BM satisfaits des opérations d’enrôlement à Pointe-Noire

18 Juillet 2018

Brazzaville, Congo, 18 juillet (Infosplusgabon) - Le gouvernement congolais et la Banque mondiale (BM) ont exprimé, mercredi à Pointe-Noire, principal centre économique et industriel au Sud du pays, leur satisfaction après les opérations d’enrôlement, une visite technique dans les différents centres de collecte des candidatures pour les formations gratuites qu’offre le Projet de développement des compétences pour l’employabilité (PDCE), a annoncé la radio publique.

Le Congo a été représenté par son ministre de l’Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l’Emploi, Nicephore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes, et la Banque mondiale par sa représentante résidente pour la République du Congo, Korotoumou Ouattara.

"A ce jour, nous avons reçu au niveau de Pointe-Noire, 4 915 jeunes et de Brazzaville 9 400, ce qui nous donne un total avoisinant les 13 000 jeunes. Pour nous, c’est un indicateur important de la demande de la formation au niveau de la jeunesse. Nous sommes d’autant plus heureux que les deux responsables soient là afin d’ouvrir les autres possibilités ou solutions de formation qu’attendent les jeunes’’, a déclaré l’un des initiateurs du projet, Auxence Léonard Okombi.

Après deux semaines d’enrôlement, Korotoumou Ouattara a indiqué : ‘’ Nous savons que la formation est une priorité du gouvernement du Congo. La Banque mondiale a appuyé le gouvernement dans son plan de développement dans lequel il est question de mettre l’accent sur le développement du capital humain et donc l’éducation et l’apprentissage des jeunes, surtout pour réduire le chômage au niveau des jeunes, des femmes et des couches défavorisées‘’.

‘’ En dehors de ce projet, nous allons développer aussi le projet de compétitivité qui aide les jeunes à développer des entreprises, le projet agricole qui va prendre aussi en compte la formation des jeunes, surtout que le gouvernement veut mettre l’accent sur la diversification de l’économie en priorisant le domaine agricole. Toutes les activités iront de pair pour qu’on puisse avoir l’impact au niveau de nos appuis et du gouvernement ‘’, a ajouté le fonctionnaire de la Banque mondiale.

L'inscription des candidatures à Pointe-Noire pour les formations qu’offre le PDCE prend fin le 22 juillet.

