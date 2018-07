Les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire fixées au 13 octobre prochain

18 Juillet 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 juillet (Infosplusgabon) - Les élections régionales et municipales auront lieu en Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain, apprend-on mercredi de source gouvernementale.

Le ministre ivoirien de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, a annoncé l'adoption en Conseil des ministres d'un décret portant convocation du Collège électoral sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI).

La grande inconnue est la participation d'une aile de l'opposition ivoirienne à ces élections locales avec la position inflexible du gouvernement de ne pas réformer la CEI dans sa configuration actuelle qu'il estime consensuelle.

En juin dernier, cette aile de l'opposition avait lancé un mot d'ordre de boycott de l'opération de révision de la liste électorale.

Se fondant sur un arrêt de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) qui demande une réforme de la CEI, cette opposition juge illégal et non légitime l'organe électoral dans sa composition actuelle à conduire toute opération liée à l'organisation d'élections.

La Liste électorale provisoire validée après l'opération de révision conduite du 18 au 24 juin dernier, compte 6.595.899 électeurs dont 3.357.698 hommes, soit 50,91 pour cent et

3.238.201 femmes, soit 49,09 pour cent.

La Côte d'Ivoire compte 201 communes et 31 régions.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDO/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon