Une alliance de l'opposition mauritanienne dénonce l'implication des chefs militaires dans le processus électoral

18 Juillet 2018

Nouakchott, Mauritanie, 18 juillet (Infosplusgabon) - L’Alliance Electorale de l’Opposition Démocratique (AEOD) en Mauritanie dénonce l’implication des chefs militaires dans la politique et dans le processus électoral en cours et les appelle à la neutralité des forces armées et de sécurité, à travers une déclaration rendue publique mercredi.

La Mauritanie va vers des élections législatives, régionales et municipales prévues le 01 septembre 2018.

L’objectif de l’AEOD est de « faire aboutir la demande de changement démocratique qui se manifeste avec force dans le pays pour l’avénement d’un Etat de droit ».

Cette alliance, fondée la semaine dernière, note avec une vive inquiétude que: « le pouvoir s’emploie à désagréger la société mauritanienne, en exacerbant les rivalités raciales, tribales et de castes afin de maintenir sa main-mise sur le pays.

Les méthodes dont il a usé récemment à l’occasion des opérations de réimplantation de son parti (Union Pour la République-UPR/principal parti de la majorité) et celles employées dans le choix des candidats de cette formation aux prochaines élections en sont une nouvelle preuve ».

Plus grave encore, note la déclaration de la coalition électorale de l’opposition, le régime en place « prend des risques aux conséquences imprévisibles, en poussant certains généraux dans l’arène des luttes politiques, partisanes et tribales, en violation flagrante des règles qui régissent les forces armées et de sécurité, en violation des lois relatives à la neutralité de l’administration- et à fortiori de l’armée, des principes de transparence et celui de l’incompatibilité de l’exercice de certaines fonctions avec l’implication dans le processus électoral ».

Le collectif estime que les forces armées et de sécurité « doivent rester impérativement unies et homogènes, pour pouvoir remplir, en toute impartialité, leur mission au service de la nation et du citoyen ».

FIN/INFOSPLUSGABON/ADS/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon