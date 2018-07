Nomination d’une Zambienne comme nouveau Secrétaire général du COMESA

18 Juillet 2018

Lusaka, Zambie, 18 juillet (Infosplkusgabon) - L'ancienne vice-ministre zambienne des Finances, Chileshe Kapwepwe, a été nommée Secrétaire générale du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste. Cette nomination a été annoncée mercredi lors du 20ème sommet du COMESA à Lusaka, en Zambie.

Mme Kapwepwe, qui est également le premier ressortissant zambien à occuper ce poste, succède à Sindiso Ngwenya, Secrétaire général sortant, qui est de nationalité zimbabwéenne.

Kapwepwe est actuellement présidente de la Zambia Revenue Authority (ZRA) et directrice exécutive d'une Organisation non-gouvernementale appelée "Imiti Ikula Empanga". Elle a également occupé le poste d'administrateur suppléant du FMI à Washington.

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) est une Zone de libre-échange composée de 19 Etats membres. La Tunisie et la Somalie devraient devenir de nouveaux membres au cours du sommet qui durera deux jours et qui se terminera jeudi.

Le COMESA a été créé en décembre 1994 en remplacement d'une Zone commerciale préférentielle qui existait depuis 1981.

FIN/INFOSPLUSGABON/ADS/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon