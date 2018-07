Nouvel instrument financier de l’UE pour faciliter l’accès des jeunes aux crédits en Afrique

18 Juillet 2018

Bruxelles, Belgique, 18 juillet (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) a débloqué 75 millions d’euros devant servir de garantie pour un nouvel instrument financier crée pour lutter contre les causes profondes des migrations clandestines, qui cible les jeunes, les migrants et les femmes de pays d’Afrique sub-saharienne, annonce un communiqué publié mercredi par la Commission européenne.

A cette somme, vont s’ajouter huit millions d’euros du Fonds européen de développement (FED), et 7,5 millions d’euros du Fonds d’inclusion financière massif des Pays-Bas.

Le nouvel instrument financier de partage de risques, dénommé NASIRA Risk-Sharing Facility, entend réduire les risques élevés, liés aux prêts aux entrepreneurs mal servis dans les pays d’Afrique sub-saharienne.

Visant les déplacés, les rapatriés et les femmes, le nouvel instrument financier doit offrir aux banques et institutions de micro-finances des garanties pour les prêts accordés aux déplacés internes, aux réfugiés, aux rapatriés, aux femmes et aux jeunes âgés de 19 à 30 ans.

Grâce à ce nouvel instrument financier, les entrepreneurs pourront créer une entreprise plus facilement ou développer les petites entreprises qu’ils dirigent déjà.

Selon le communiqué, deux pays africains, l’Ouganda et l’Egypte, se sont déjà portés candidats pour bénéficier des crédits du nouvel instrument financier de l’UE.

