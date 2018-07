Signes de progrès démocratiques en Afrique de l'Ouest, mais le Sahel est en proie à une violence dévastatrice

Écrit par Antoine Lawson | 18 Juillet 2018

New York, Etats-Unis, 18 juillet (Infosplusgabon) - Il y a eu des "développements positifs" en matière de démocratisation à travers la vaste région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, mais ils ont été "contrebalancés par une situation sécuritaire précaire", en particulier autour des régions où des groupes terroristes sont actifs, comme le Bassin du Lac Tchad, a déclaré, mardi, au Conseil de sécurité le chef du Bureau des Nations unies pour cette région (UNOWAS).

En évoquant le débordement de la crise malienne au Burkina Faso et au Niger et la violence généralisée des groupes armés non-gouvernementaux dans toute la région, le Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a indiqué que: "la complexité des dernières attaques ... a eu un effet dévastateur sur les communautés locales".

Il a ajouté que les allégations de violations des droits humains par les forces de sécurité sont véritablement préoccupantes, puisqu'elles sapent les efforts collectifs de la communauté internationale.

"J'appelle les gouvernements de la région à empêcher ces violations et à traduire leurs auteurs en Justice", a-t-il lancé.

Un communiqué de l'ONU révèle que dans le Bassin du Lac Tchad, en dépit des acquis obtenus par les forces armées nigérianes et la Force multinationale mixte, Boko Haram et la faction de la Province d'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique, restent actifs. A ce jour, plus de 2,3 millions de personnes restent déplacées.

Une Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (SINUS) a été développée, avec un Plan d'appui des Nations Unies pour mobiliser des ressources pour les 10 pays récipiendaires de la Stratégie.

Dans ce climat de violence, un regain de mécontentement populaire a été noté ces derniers mois dans la région. Il s'est montré par des manifestations souvent violentes pour des réformes politiques et économiques.

"Nous devons continuer collectivement à exhorter les Etats membres à créer un environnement favorable à l'exercice des libertés d'expression et de réunion qui sont essentielles pour consolider la démocratie et la Bonne gouvernance", a indiqué M. Ibn Chambas.

En évoquant l'abolition de la peine de mort au Bénin et au Burkina Faso et les dernières élections en Guinée, en Gambie et en Sierra Leone, il a noté que la région était sur une trajectoire de démocratisation positive.

Cependant, "les acquis démocratiques dans la région ne sont pas à l'abri d'un revers", a-t-il affirmé, en citant l'exemple de la récente crise politique au Togo qui a entraîné l'annulation des élections législatives.

"Une consolidation de la démocratie est nécessaire par de véritables processus de réconciliation nationale. Ce doit être le centre de notre engagement international", a estimé M. Chambas.

