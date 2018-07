Le président nigérian et des dignitaires de haut niveau au 20ème anniversaire de la CPI

16 Juillet 2018

La Haye, Pays-Bas, 16 juillet (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, fait partie des représentants de haut niveau des Etats, dont des membres de Sénats et Parlements nationaux qui seront réunis à La Haye, au Pays-Bas, du 16 au 17 juillet pour réfléchir sur la valeur dans la durée du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) pour l'humanité.

Les autres dignitaires attendus sont des ministres des Affaires étrangères et de la Justice, des représentants d'organisations internationales et régionales, de la Société civile et des universitaires.

La CPI a annoncé dans un communiqué lundi que les deux jours d'événements commémoratifs du 20ème anniversaire de l'adoption du Statut de Rome de la CPI se tiendront à La Haye.

Le 17 juillet, la CPI va inaugurer une exposition de photos du photographe primé, Marcus Bleasdale au siège de la CPI à La Haye et au siège des Nations Unies à New York, ainsi qu'une version en ligne sur le site web de la CPI.

"A travers les histoires présentées dans cette exposition, on pourra suivre le déroulement des événements, de la survenue des traumatismes, quand les crimes sont commis et après, la vie des victimes dans l'insécurité, la confrontation à la perte des biens et les mesures prises pour réparer et redonner espoir, par la Justice et la réconciliation".

Adopté le 17 juillet 1998, le Statut de Rome est le traité fondateur de la Cour pénale internationale, soutenu par plus de 120 pays.

La Cour pénale internationale est le premier tribunal pénal international permanent établi pour mettre fin à l'impunité pour les auteurs des crimes les plus graves envers la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression.

Le Statut de Rome a également créé le Fonds fiduciaire pour les victimes (FFV) avec un mandat en deux volets - la mise en œuvre des réparations ordonnées par la Cour et le soutien physique et psychologique aux victimes survivantes, à leurs familles et aux communautés touchées. Le FFV aide les survivants à entamer le processus de guérison et de reconstruction de leurs vies pour qu'ils puissent être en mesure de promouvoir la paix et la réconciliation.

