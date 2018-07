La Commission nationale des droits de l'Homme du Mali condamne l'utilisation pernicieuse des Nouvelles technologies

16 Juillet 2018

Bamako, Mali, 16 juillet (Infosplusgabon) - La Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) du Mali "condamne avec la dernière énergie l’utilisation insidieuse et pernicieuse des Nouvelles technologies de l’information et de la communication à l’effet de propager des images et éléments sonores de nature à cristalliser indûment la haine entre les Maliens", dans un communiqué.

La CNDH appelle à la plus grande vigilance et invite les citoyens à ne point servir de relais pour la propagation de telles informations.

Elle salue les actions entreprises par le gouvernement du Mali et ses partenaires, en vue de sécuriser les personnes et leurs biens et les invite à redoubler d’efforts.

La CNDH a tenu à rassurer l’opinion publique nationale et internationale qu’elle jouera pleinement sa partition dans la promotion et la protection des droits de l’Homme au Mali.

Ces derniers temps, des vidéos circulant dans les réseaux sociaux diffusent des informations tendant à créer des tensions entre des communautés et contre l'armée malienne dans un pays secoué aujourd'hui par l'insécurité au nord et au centre et des conflits inter-communautaires meurtriers, notamment, entre les Peuls éleveurs et les Dogons agriculteurs.

