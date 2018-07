125 migrants sénégalais secourus par les garde-côtes mauritaniens

16 Juillet 2018

Nouakchott, Mauritanie, 16 juillet (Infosplusgabon) - Les garde-côtes mauritaniens ont secouru dimanche 125 migrants clandestins sénégalais dans les eaux territoriales mauritaniennes, a annoncé le même jour à la presse le capitaine de Frégate El Hacen ould Ahmed Reida, commandant le patrouilleur qui a recueilli les migrants.

Ce point de presse s’est déroulé en présence de membres du gouvernement, notamment les ministres de l’Intérieur et de la Santé.

"Le groupe de migrants, qui comprend sept femmes et plusieurs mineurs, était à bord d’une embarcation fragile, sans eau, depuis 2 jours et tentait de rallier l’Espagne. Après une brève liaison avec le commandement, ordre a été donné de venir rapidement au secours de ces personnes en difficulté et les migrants ont été assistés et servis, puis conduits vers le Port Autonome de Nouakchott", a indiqué le capitaine de Frégate ould Ahmed Reida.

Ces migrants clandestins seraient partis de la ville sénégalaise de Mboro.

La Mauritanie et l’Espagne, rappelle-t-on, sont liées par un accord de coopération dans le domaine de la lutte contre l’immigration clandestine depuis plusieurs années.

