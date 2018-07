CDM FIFA 2022: La Russie passe le témoin au Qatar

16 Juillet 2018

Moscou, Russie, 16 juillet (Infosplusgabon) - Le président russe, Vladimir Poutine, l'Emir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont pris part à une cérémonie dimanche pour la transmission du témoin au Qatar, qui va organiser la prochaine la Coupe du Monde de la FIFA en 2022.

Le trio s'est retrouvé dans la salle Georgievsky du Grand palais du Kremlin où à la place d'un témoin pour symboliser le changement du pays organisateur, ils ont utilisé le ballon officiel des phases à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018, le Telstar Mechta d'Adidas.

M. Poutine l'a lui-même remis à l'Emir du Qatar, a rapporté le site officiel de l'instance dirigeante du football 2018, FIFA.com.

Le rideau est tombé sur Russie 2018 dimanche après que la France a battu la Croatie 4-2 en finale au Luzhniki Stadium, devenant ainsi championne du monde pour les quatre prochaines années. La prochaine Coupe du Monde aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré: "Nous vivons aujourd'hui une cérémonie particulière où la Russie passe le flambeau de la Coupe du Monde de la FIFA à l'Etat du Qatar. La Coupe du Monde se termine en Russie. Nous sommes fiers de ce que nous avons réussi à faire pour les fans de ce sport merveilleux. Tout le pays a pris un énorme plaisir à accueillir le monde du football et les supporters qui nous ont rendu visite du monde entier. Je suis sûr que nos amis du Qatar vont réussir à organiser la Coupe du Monde de 2022 de manière tout aussi exceptionnelle.

"Il va sans dire que nous sommes prêts à partager l'expérience que nous avons acquise en organisant la Coupe du Monde avec nos amis Qataris. Nous allons faire en sorte que le football continue à jouer son rôle extraordinaire et humanitaire de rassembleur des peuples, des pays et des continents".

"Monsieur le Président, Votre Altesse, je suis un homme heureux aujourd'hui. Bienvenue, chers amis", a déclaré le président de la FIFA en anglais, en russe et en arabe. "Ces mots nous ont accompagné tout au long de ce mois et nous accompagnerons encore ces quatre prochaines années. C'est un immense honneur de se trouver en un lieu si particulier, le Kremlin, pour célébrer la fin de la Coupe du Monde 2018 et de passer le témoin aux organisateurs de la Coupe du Monde 2022.

"Le football c'est de la passion, des émotions, de l'amour, la famille et l'unité - et nous avons vécu pleinement tout cela en Russie et maintenant nous passons la main au Qatar. Je suis certain que dans quatre ans nous verrons la même énergie, la même influence positive au Qatar comme cela a été le cas en Russie. Je peux vraiment dire que nous sommes tombés amoureux de la Russie. Et je suis certain que dans quatre ans nous aimerons tous le Qatar. C'est toujours ainsi que cela se passe. Nous invitons tout le monde à la Coupe du Monde 2022 au Qatar!"

L'Emir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani a déclaré: "M. le président, permettez-moi de vous féliciter ainsi que la nation russe pour cette Coupe du Monde fantastique, que nous espérons organiser avec le même succès. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux membres du comité d'organisation local Russie 2018, qui aident nos collègues du comité d'organisation Qatar 2022. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec nos amis russes.

"Je souhaite également remercie M. Gianni Infantino et le féliciter pour la réussite de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Nous espérons un partenariat fructueux avec vous jusqu'en 2022. L'organisation de la Coupe du Monde 2022 dans notre pays est un événement véritablement important dans l'histoire du Qatar. Je me souviens quand notre pays a été désigné pour accueillir la Coupe du Monde, tout le monde arabe a célébré l'événement. J'invite tous nos amis à venir nous rendre visite. Nous espérons véritablement que notre équipe nationale va faire aussi bien que la Russie et même aller plus loin. Nous allons donner le meilleur de nous mêmes!"

FIN/INFOSPLUSGABON/JKO/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon