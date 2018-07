L'Islande va occuper le siège laissé vacant par les Etats-Unis au sein du Conseil des droits de l'homme

15 Juillet 2018

New York, Etats-Unis, 15 juillet (Infosplusgabon) - L'Islande a été désignée, pour la première fois, pour siéger au sein du Conseil des droits de l'homme, occupant ainsi le siège libéré par les Etats-Unis, qui se sont retirés de l'organe le mois dernier, en invoquant des préjugés, selon un communiqué de l'ONU.

Selon le communiqué, l'Assemblée générale des Nations Unies a élu, vendredi dernier, l'Islande au sein de l'organe mondial des droits de l'homme basé à Genève, avec effet immédiat jusqu'à la fin de l'année prochaine.

"L'Islande n'hérite d'aucune responsabilité particulière des Etats-Unis, ce qui soulève des questions concernant les actions futures sur des aspects clés en matière de droits de l'homme promues spécifiquement par Washington, comme le Soudan, le Soudan du Sud et le droit à la liberté d'expression", lit-on dans le communiqué.

Le 19 juin, les Etats-Unis ont annoncé leur décision de quitter le Conseil. De hauts responsables américains ont accusé le Conseil de faire preuve de parti pris bien ancré contre Israël, et ont critiqué la volonté de l'organisme d'admettre des nations qui étaient elles-mêmes des auteurs de violations des droits de l'homme.

Selon des informations, l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU, Nikki Haley, a noté que ce geste ne signifiait en aucune façon que les Etats-Unis reniaient leurs propres engagements en matière de droits de l'homme.

Dans un communiqué publié par le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, le Secrétaire général António Guterres a déclaré qu'il aurait «préféré de loin» que les Etats-Unis restent au sein du conseil des droits de l’homme et que l'organe intergouvernemental, forte de 47 membres faisait partie de l'architecture globale des droits de l'homme de l'ONU et «joue un rôle très important dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde entier».

La prochaine réunion du Conseil des droits de l'homme est prévue en septembre.

