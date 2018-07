Le président Paul Biya candidat à l’élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun

13 Juillet 2018

Yaoundé, Cameroun, 13 juillet (Infosplusgabon) - Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans, va se présenter pour un 7ème mandat à la tête du Cameroun lors de l’élection présidentielle du 7 octobre prochain dans ce pays, selon un tweet posté ce vendredi sur son site officiel.

"Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscient des défis que nous devons, ensemble, relever pour un Cameroun plus uni, stable et prospère, j’accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle", peut on lire sur ce tweet.

Âgé aujourd’hui de 87 ans, Paul Biya est au pouvoir depuis 36 ans sans discontinuer.

Sa candidature déclarée pour un 7ème mandat vient s’ajouter à celles de quelques autres prétendants au poste de président de la République dont certains sortent du lot de par leur popularité.

Il s’agit de Me Akere Muna, avocat et ancien bâtonnier, qui est le candidat présenté par une plateforme de partis politiques sous la bannière de "Now", de celle du Pr Maurice Kamto, lui aussi avocat, enseignant de droit et ancien ministre et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

Parmi ces candidatures? on retrouve également celle de Cabral Libii Ngue, un jeune enseignant de droit et journaliste âgé de 38 ans, président du Mouvement "11 millions d’inscrits", mais qui se présentera sous les couleurs du parti "Univers" et puis celle de Josua Osih, un homme d’affaires et homme politique de 50 ans, qui a été investi par le Social Democratic Front (SDF), parti leader de l’opposition camerounaise.

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 19 juillet prochain auprès Elections Cameroon (ELECAM), organe chargé de conduire les élections, et verser 30 millions de FCFA au Trésor public comme caution.

La liste des candidats retenus pour ce scrutin sera publiée le 8 août prochain au plus tard par ELECAM.

