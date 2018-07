Ecobank Nigeria vient de signer un accord de bancassurance avec Old Mutual

09 Juillet 2018

LIBREVILLE, 9 juillet (Infosplusgabon) - Le Directeur Général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi, et le Directeur Général de Old Mutual Ralph Mupita, viennent de signer un accord de bancassurance avec Old Mutual General Insurance Company et Old Mutual Nigeria Life Assurance Company pour fournir des services d’assurance à ses clients, rapporte Financial Afrik.

Selon les termes de l’accord, Old Mutual commercialisera des produits d’assurance-vie et d’assurance générale auprès des clients dans 62 succursales Ecobank à Lagos, Port Harcourt, Abuja et Ibadan. Et d’ici 2019, le partenariat de bancassurance devrait être étendu à 200 succursales à travers le pays.

Les deux institutions ont déjà reçu des autorisations de régularisation, dont la Commission nationale des assurances (NAICOM) et la Banque centrale du Nigeria (CBN).

A travers ce partenariat, Old Mutual indique qu’elle s’appuiera sur la base de clientèle existante d’Ecobank et sur une large distribution pour promouvoir l’inclusion financière et la pénétration de l’assurance tout en poussant ses offres de marque aux clients de la banque.

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe qui emploie emploie 15 930 personnes dans 40 pays différents, est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

