L'OCI condamne l'attaque terroriste contre le ministère somalien de l'Intérieur

08 Juillet 2018

Djeddah, Arabie Saoudite, 8 juillet (Infosplusgabon) - Le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), Yousef A. Al-Othaimeen, a vigoureusement condamné l'attaque''terroriste'' qui a visé, samedi, le siège du ministère somalien de l'Intérieur à Mogadiscio faisant plusieurs morts et blessés.

Cité par le site de l'OCI, M. Al-Othaimeen a exprimé son regret des actes du mouvement Chabab qui a revendiqué l'attaque et des agressions continues contre les forces de sécurité et des civils innocents.

Il a aussi exprimé sa profonde sympathie et ses sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple somaliens.

Il a affirmé la totale solidarité de l'OCI avec les autorités somaliennes dans sa lutte continue contre le terrorisme, appelant les partenaires internationaux de Somalie et les pays membres de l'OCI à apporter plus de soutiens tout en renforçant le partenariat avec ce pays afin de d'éradiquer la menace que ne cesse de représenter le mouvement Chabab contre la paix, la sécurité et la stabilité régionales.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon