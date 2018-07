La Commission de l’Union africaine lance mercredi, son premier rapport sur la Dynamique du développement en Afrique

08 Juillet 2018

Cotonou, Bénin, 8 juillet (Infosplusgabon) - La Commission de l’Union africaine (CUA) lance, mercredi à son siège à Addis-Abeba, le premier rapport économique annuel sur la « Dynamique du développement en Afrique », et de la « Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique » (SHASA II), réalisé avec l’appui de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), apprend-on ce dimanche à Cotonou de sources proches de l’institution continentale.

Cette première édition du rapport sur la « Dynamique du développement en Afrique » joue un rôle essentiel dans la poursuite du projet d’intégration et de transformation de l’Afrique, indique la direction des Affaires économique de la CUA, soulignant que ces initiatives panafricaines sont des jalons sur la voie d’une Afrique unie, intégrée, pacifique et prospère, capable de participer pleinement à la gouvernance internationale.

Le document fournit des informations générales sur le processus d’intégration africaine et met en évidence les besoins statistiques prioritaires pour ses trois dimensions principales, notamment ‘ l’intégration politique et la gouvernance régionale et continentale’, ‘ l’intégration économique ‘ et ‘l’intégration sociale et culturelle’.

En outre, souligne-t-on, il met en évidence diverses initiatives qui ont été entreprises par les parties prenantes du système statistique africain (ASS) aux niveaux national, régional, continentale et international pour favoriser le développement d’informations statistiques de qualités en Afrique.

Quant à la Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHASA), son but principal est de permettre au système statistique africain (ASS) de générer des informations statistiques opportunes, fiables et harmonisées, couvrant tous les aspects de l’intégration politique, économique, sociale et culturelle pour l’Afrique. Il vise à faire avancer le programme d’intégration, continentale qui est un objectif central des chefs d’Etat et de gouvernement africains.

