ONU: NPT célèbre son premier anniversaire, mais...

New York, US, 8 juillet (Infosplusgabon) - Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a salué le premier anniversaire de l'adoption du Traité d'interdiction des armes nucléaires qu'il considère comme un ''pilier essentiel” de la paix et de la sécurité internationales et également comme le “cœur'' du désarmement et du régime de non-prolifération.

“L'adoption du traité le 7 juillet 2017 par 122 États illustre le soutien ferme et légitime international qui existe pour la fin définitive de la menace que constitue les armes nucléaires”, a indiqué le porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans un communiqué rédigé au nom du secrétaire général des Nations unies.

L'objectif de ce traité historique consiste à empêcher la prolifération des armes nucléaires et de la technologie des armements, à promouvoir la coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et de faire avancer l'objectif de désarmement nucléaire et le désarmement général et complet.

Il représente le seul engagement de désarmement contraignant au niveau multilatéral pris par les États détenteurs de l'arme nucléaire.

M. Haq a souligné, qu'à ce jour, le traité bénéficie de 59 signatures et de 11 ratifications. Une fois ratifié par 50 États, le traité va entrer en vigueur et “va devenir un important élément du désarmement et du régime de non-prolifération”.

“Les Nations unies sont déterminées à régler cette question de l'élimination totale des armes nucléaires comme leur principal objectif de désarmement”, indique le communiqué.

