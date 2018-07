Dialogue politique de haut niveau sur la planification du développement en Afrique dès mardi au Caire

08 Juillet 2018

Cotonou, Bénin, 8 juillet (Infosplusgabon) - La Commission économique pour l'Afrique (CEA) organise, dès mardi au Caire (Egypte), un dialogue politique de haut niveau sur la planification du développement en Afrique, apprend-on ce dimanche à Cotonou, de sources proches des organisateurs.

Cette rencontre de deux jours, organisée en collaboration avec l'Institut de planification nationale de la République arabe d'Égypte, sera axée sur le thème : « Le financement des Objectifs de développement durable (ODD) : stratégies de planification et de mobilisation de ressources ».

Le dialogue de haut niveau vise à fournir une plate-forme aux planificateurs du développement et aux experts financiers africains pour discuter et délibérer sur les stratégies de financement des ODD en Afrique, tout en mettant l'accent sur la mobilisation de ressources adéquates pour leur mise en œuvre rapide et efficace.

La rencontre permettra d’évaluer les besoins de financement et les obstacles à la réalisation des ODD en Afrique, d’identifier les sources de financement nationales et internationales, y compris les sources innovantes pour le financement des ODD en Afrique. Elle s’impose comme un creuset d’échange d’expériences sur la mobilisation des ressources, y compris les bonnes pratiques et les leçons apprises.

Directeurs généraux et directeurs nationaux en charge de la planification du développement national des 54 États membres africains, experts financiers des États membres, et personnes ressources du domaine conviés à la rencontre conviendront des modalités pour relier efficacement la planification du développement et les finances. Ils feront des recommandations pour identifier les éléments d'un cadre de mobilisation des ressources pour le financement des ODD en Afrique.

Cette rencontre fait suite à celle de 2017 qui s'est tenue à Abuja (Nigeria) sous le thème

« Intégration des objectifs du développement durable dans les plans nationaux de développement ».

Lancés par la CEA, les dialogues politiques de haut niveau servent de plate-forme de coordination et de partage d'expériences entre les planificateurs africains et les directeurs généraux des organismes de planification. Cinq sessions ont déjà été organisées depuis la mise en place de l’initiative en 2014.

