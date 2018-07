Le président IBK fait don de 13.000 PC-tablettes aux étudiants maliens

06 Juillet 2018

Bamako, Mali, 6 juillet (Infosplusgabon) - Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) a offert, jeudi, 13.000 PC-tablettes aux étudiants maliens au cours d'une cérémonie qu'il a présidée au campus universitaire de Kabala, dans la commune de Kalabancoro, près de Bamako, a-t-on appris de bonne source.

Le matériel offert est un outil de travail conçu et adapté pour les étudiants par des ingénieurs maliens. À la différence des autres tablettes, le PC-tablette est équipé, entre autres, d’un clavier et d’un disque dur interne pour répondre aux besoins d’utilisation des étudiants.

Le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), Moussa Niangaly, a dit que "les PC-tablettes qui sont mises à la disposition des étudiants donnent l’espoir que le Mali s’installe définitivement dans le numérique et que dorénavant l’accès aux télécommunications et aux services des technologies de l’information et de la communication ne sera plus un luxe".

Selon la même source, cette initiative du Président IBK s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d’accès universel aux télécommunications et aux TIC, par laquelle le gouvernement malien a inscrit, dans ses priorités, la dotation de chaque étudiant malien d’un ordinateur lui permettant de profiter pleinement des avantages du numérique.

Le projet «un étudiant – un ordinateur» appelé en langue Bamanakan "DONIYA" (connaissance) vise ainsi à doter chaque étudiant malien d’un ordinateur portable avec connexion à internet haut débit. DONIYA permet spécifiquement l’accès des étudiants aux documents électroniques sur Internet et aux bibliothèques numériques ainsi que des échanges plus rapides et efficaces entre les étudiants, les enseignants et les administrations universitaires.

Il porte sur des applications à vocation éducative et citoyenne. Dans le cadre de la première phase (pilote) de DONIYA, ce sont 13 000 PC-tablettes qui sont offerts gratuitement aux étudiants.

