Lancement jeudi à Bamako d'un projet de formation de filles et de femmes aux métiers non traditionnels

06 Juillet 2018

Bamako, Mali, 6 juillet (Infosplusgabon) - Un projet de formation de 950 filles et femmes aux métiers non traditionnels initié par l'ONG "Agir", dans le cadre de son programme intitulé: «Qualité de vie et épanouissement des jeunes et adolescents au Mali», a été lancé, jeudi à Bamako, par le ministre malien de l’Aménagement du territoire et de la Population, Adama Tiémoko Diarra, en présence de l'épouse du président malien, Mme Kéita Aminata Maïga, sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré, a-t-on appris de source officielle.

Ce projet d’appui à l’apprentissage et à l’autonomisation économique des femmes entre dans le cadre du projet SWEED (Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel) et s'adresse particulièrement aux filles non scolarisées et déscolarisées, âgées de 15 à 24 ans.

Le projet, qui couvre les quartiers périphériques de Bamako, capitale malienne, va contribuer au renforcement de l’autonomisation économique des filles/femmes et à l’amélioration de leur accès aux services de renforcement de la performance des chaînes d’approvisionnement en produits de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN), à réduire le poids des barrières socio-économiques et culturelles qui pèsent sur les filles et les femmes et à renforcer leurs capacités techniques.

Pour le directeur de Programmes de l’ONG "Agir", Mamadou Sissokho, le projet va favoriser la réduction du poids des barrières socio-économiques et culturelles qui pèse sur les filles et les femmes à travers la communication sociale pour le changement de comportements (CSCC) sur le Genre, les Violences basées sur le Genre (VBG), les mariages des enfants, les grossesses précoces et multiples et la CSCC pour les jeunes (adolescents et adolescentes), les femmes et les hommes pour la promotion du SRMNIN.

«Nous sensibiliserons les filles/femmes sur les filières porteuses et les bénéficiaires sur les professions non traditionnellement réservées aux hommes», a souligné le directeur de Programmes, M. Sissokho.

L’ONG "Agir", dont la présidente est Mme Kéita Aminata Maïga, procédera également au renforcement des capacités techniques et économiques des bénéficiaires à travers l’identification et le renforcement des aptitudes de quatre centres d’alphabétisation des zones couvertes par le projet et la réalisation d’une étude de faisabilité des opportunités économiques en activités génératrices de revenus et micro entreprises au niveau de quatre communes rurales du cercle (préfecture) de Kati, dans la région de Koulikoro (Nord-ouest).

Se réjouissant de ce projet visant l'autonomisation des filles et femmes, le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a fait savoir "qu’investir dans les filles et les femmes est un défi commun et un engagement que tout le monde doit porter parce que cela permet de garantir un développement durable".

De son côté, le ministre en charge de l’Aménagement du territoire a indiqué que ce projet est "une solution pratique et pragmatique pour l’autonomisation des filles et des femmes, qui participe de la mise en œuvre de la nouvelle Politique de population démographique du Mali".

Il a rappelé que le projet SWEED est une initiative de six pays africains, dont le Mali. Son objectif principal est de renforcer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescents en vue d’accélérer la transition démographique.

