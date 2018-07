Fermeture d’une dizaine de boulangeries à Brazzaville

06 Juillet 2018

Brazzaville, Congo, 6 juillet (Infosplusgabon) - Le gouvernement congolais vient de décider de la fermeture à Brazzaville d’une dizaine de boulangeries jugées non conformes aux règles, à l’issue d’une visite d’inspection effectuée dans plusieurs arrondissements de la ville, a-t-on appris vendredi, auprès du ministère du Commerce congolais, des approvisionnements et de la consommation.

La mesure concerne des boulangeries et pâtisseries ne respectant pas les normes d’hygiène, de santé et d'autres conditions de fabrication et de vente, indique une note du ministre.

La plupart des boulangeries fermées ne remplissent nullement les conditions d’établissement dignes, pouvant fabriquer le pain à consommer par les humains.

Tenues en majorité par des expatriés, ces boulangeries ne sont autres que de simples industries de contamination et de propagation de maladies.

Le directeur général de la Concurrence et de la Répression des fraudes commerciales au ministère congolais du Commerce, Philippe Nsondé Mondzié, a annoncé que le contrôle s’étendra sur l’ensemble du territoire national congolais, avec la même rigueur.

