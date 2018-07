La Tunisie et la Libye veulent renforcer le rythme des échanges entre les deux pays

06 Juillet 2018

Tunis, Tunisie, 6 juillet (Infosplusgabon) - La rencontre préparatoire de la haute Commission mixte entre la Libye et la Tunisie a convenu d'appliquer les accords de commerce signés entre les deux pays avant 2011, année de l'insurrection populaire dans les pays arabes, ont affirmé les ministres tunisien et libyen des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui et Mohamed Taher Siala.

Ce dernier a précisé, lors d'une conférence de presse conjointe des deux ministres, jeudi soir à Tunis, que les deux parties ont convenu que la Tunisie soit prioritaire pour satisfaire les besoins de la Libye en différentes marchandises et la Libye pour fournir à la Tunisie ses besoins en énergie.

Selon lui, l'objectif est de rétablir le rythme des échanges commerciaux entre les deux pays qui dépassaient avant 2011 deux milliards de dollars, ce qui va limiter le trafic et le commerce parallèle dans les zones frontalières.

De son côté, le chef de la diplomatie tunisienne a indiqué que les deux parties ont convenu aussi de travailler pour aider le peuple libyen à retrouver la stabilité totale dans le pays, sur la base de l'initiative du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, soutenue par l'Algérie et l'Egypte, afin de trouver une solution pacifique à la crise libyenne.

M. Jhinaoui a démenti les informations selon lesquelles, il aurait évoqué avec son homologue libyen la question des deux journalistes tunisiens, Sofiène Chourabi et Nadhir Ktari, disparus en Libye, indiquant que les deux parties sont d'accord pour dépêcher une délégation des services compétents tunisiens à Tripoli qui va se réunir avec les services compétents libyens pour comparer les informations à la disposition de chaque pays.

Les deux parties ont aussi convenu d'accélérer le paiement des droits des hôpitaux tunisiens qui ont soigné des Libyens. Cette question doit être réglée avant la fin de 2018.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon