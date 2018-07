Le poète sénégalais Amadou Lamine Sall lauréat du Prix Tchicaya U Tam'si de la poésie africaine

06 Juillet 2018

Rabat, Maroc, 7 juillet (Infosplusgabon) - Le poète sénégalais, Amadou Lamine Sall, a remporté la 11ème édition du Prix Tchicaya U Tam'si de la poésie africaine, décerné, dimanche, à Assilah, au nord du Maroc, en présence de nombreux intellectuels, académiciens, artistes et littéraires marocains et étrangers.

La cérémonie de remise du prix a été précédée d'une visite au petit jardin de Tchicaya U Tam'si, à la porte de la ville, au pied des remparts, là où le poète aimait venir voir le soleil se coucher. Le jardin porte son nom et un monument garde dans la pierre la trace de l'un de ses poèmes.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, a souligné que cette édition venait célébrer l'art et la culture africaines, rappelant que ce prix honorait la mémoire du défunt poète congolais, Tchicaya U Tam'si.

Pour sa part, le président du jury, le musicien et penseur cap-verdien, Mario Lucio Sousa, a révélé que les membres du jury, venus des quatre coins du monde, étaient unanimes sur l'expérience poétique exceptionnelle et la singularité des œuvres de ce poète au talent avéré.

M. Sall s'est dit très fier de recevoir ce prix, considéré comme ''le Nobel de la poésie africaine'', qui, selon lui, vient renforcer l'intégration africaine et célébrer l'art et la créativité, ajoutant ''je suis heureux de voir l'Afrique fêter l'Afrique. Un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire''.

''Mes pensées vont au défunt poète-président Léopold Sédar Senghor, qui m'a appris le sens de la patience, du travail et de l'humilité'', a-t-il dit avec un air nostalgique, saluant les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir le rayonnement de la culture africaine.

Le jury est constitué du spécialiste de la littérature africaine, Mamadou Ba, et du directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, Raphael Ndiaye (Sénégal), le poète marocain, Mehdi Akhrif, l'écrivain et poète brésilien, Mano Melo, et la cinéaste portugaise, Vanessa Rodrigues, et Mohamed Benaissa.

Né en 1951 à Kaolack (centre du Sénégal), Amadou Lamine Sall est le fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale, et il préside aux destinées de la Biennale internationale de poésie de Dakar.

Lauréat en 1991 du prix du rayonnement de la langue et de la littérature française décerné par l'Académie française, il est l'auteur de nombreuses anthologies de poésie qui ont été traduites en plusieurs langues.

Il compte à son actif une dizaine d’œuvres poétiques, dont ''Mante des aurores'' (1979), ''Comme un iceberg en flammes'' (1982), ''Femme fatale et errante ou locataire du néant'' (1988), ''Kamandalu'' (1988), ''Les veines sauvages'' (2001), ''Noces célestes pour Léopold Sédar Senghor'' (2004) et ''Le rêve du bambou'' (2004).

