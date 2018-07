Exercice pratique en perspective de la gestion des crises humanitaires et migratoires entre le Mali et la Mauritanie

04 Juillet 2018

Bamako, Mali, 4 juilet (Infosplusgabon) - Engager les autorités et les communautés locales dans le but d’améliorer de façon durable la préparation opérationnelle collective aux crises humanitaires et migratoires transfrontalières entre la Mauritanie et le Mali, est l'objectif d'un exercice pratique de simulation sur la gestion humanitaire d’une crise à la frontière, organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui s'est déroulé, la semaine écoulée à Gogui (village malien), à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, a-t-on appris de source locale.

L’exercice pratique était de simuler la surprise des habitants d’un village de l’autre côté de la frontière par un grand feu de brousse faisant des dégâts matériels importants et blessant des villageois, tout en provoquant un mouvement de panique totale au sein de la population.

Au moment où les forces de sécurité s’occupaient du feu et des blessés, des individus mal intentionnés, qui se livraient à des scènes de pillage, ont été mis aux arrêts par la Gendarmerie.

La première opération a concerné le don des premiers soins aux blessés, l’enregistrement des déplacés et leur prise en charge psycho-sociale par les services compétents, ainsi que la visite conjointe des autorités maliennes et mauritaniennes pour remonter le moral et pour remettre des produits aux victimes.

La frontière commune Mali-Mauritanie connaît souvent un afflux migratoire et des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs de part et d'autre de la frontière entre les deux pays.

L’opération s’est déroulée en présence du directeur national malien des Frontières, Arouna Samaké, de la représentante de l’OIM en Mauritanie, Mme Rokia Camara et des représentants des autorités locales et de la Société civile.

