L'ancien Premier ministre malien Soumana Sacko se retire de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain

01 Juillet 2018

Bamako, Mali, 1er juillet (Infosplusgabon) - L'ancien Premier ministre malien (1991-1992), Soumana Sacko, par ailleurs président du parti, Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso Hèré), a annoncé son retrait de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018, en raison de contraintes financières, dans une déclaration publiée samedi à Bamako.

"Le bureau politique du CNAS-Faso-Héré a le profond regret d’informer ses militantes et militants, ainsi que tous les membres du Front Populaire et tous les patriotes maliens de l’Intérieur comme de la Diaspora que, en raison de contraintes financières insurmontables à l’heure actuelle, le Dr. Soumana Sako ne sera pas candidat à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, et ce, certainement au grand soulagement des milieux mafieux nationaux, de leurs alliés obscurantistes et de leurs parrains extérieurs", explique la déclaration.

Soumana Sacko, 68 ans, indique se mettre en réserve de la République et réaffirme "sa disponibilité permanente pour servir sans faille l’intérêt supérieur du peuple malien dans le contexte d’une Afrique unie et déterminée à assumer la maitrise de son destin dans le concert des nations libres, démocratiques et solidaires".

Il a souhaité bonne chance à tous les candidats/toutes les candidates patriotes et vertueux, mais se réserve, à ce stade, à donner une consigne de vote pour le premier tour, tout en se réservant le droit de le faire en cas de deuxième tour.

Il engage l’Etat, y compris le juge constitutionnel, ainsi que tous les acteurs politiques, électoraux et sociaux "à œuvrer sincèrement pour des élections transparentes, équitables, régulières, inclusives car ouvertes à tous les citoyens/citoyennes en âge et en droit de voter, crédibles et apaisées sur l’ensemble du territoire national et dans les pays d’accueil de la diaspora".

Ministre des Finances du président Moussa Traoré qui a dirigé le Mali de 1968 à 1991, Soumana Sacko a pu payer régulièrement les fonctionnaires, au moment où ceux-ci supportaient trois à quatre mois sans salaire.

Il avait démissionné peu après du gouvernement de Moussa Traoré, en raison des pressions exercées sur lui par les barons du régime militaire.

En 1991, après le coup d'Etat qui a mis fin au pouvoir du général Moussa Traoré par une junte militaire, il a été appelé par le président de la transition, Amadou ToumaniTouré pour diriger le nouveau gouvernement issu du coup d'Etat, alors qu'il était en poste au PNUD à Bangui, en République centrafricaine.

