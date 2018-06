Les partis politiques rwandais préparent les élections législatives

30 Juin 2018

Kigali, Rwanda, June 30 (Infosplusgabon) - La commission nationale électorale indépendante du Rwanda (Rwanda's National Electoral Commission, NEC) a donné, vendredi, le feu vert aux partis politiques et aux candidats indépendants pour baliser la voie à la campagne électorale devant démarrer le 12 juillet 2018, en vue des élections législatives prévues les 2 et 3 septembre.

Le secrétaire exécutif de la NEC, Charles Munyaneza, a déclaré que l'organisme électoral était tout à fait prêt pour organiser ce scrutin législatif et que tous les partis politiques et candidats indépendants inscrits pouvaient dès à présent se préparer pour lancer leur campagne officielle.

Le Democratic Green Party of Rwanda de l'opposition a tenu son assemblée générale cette semaine et a désigné ses 55 candidats aux législatives sur une liste provisoire composée de 21 femmes et de 34 hommes.

Comme ce fut le cas en 2003 et en 2013, certains partis politiques ont annoncé leur intention de former une coalition sous la coupe du parti au pouvoir, le Rwanda Patriotic Front (RPF). Il s'agit du Rwandan Socialist Party (PSR), de la Democratic Union of the Rwandan People (UDPR), du Party for Progress and Concord (PPC) et du Centrist Democratic Party (PDC).

Phillipe Mpayimana, qui avait participé comme candidat indépendant lors de l'élection présidentielle de 2017, a annoncé son intention de briguer un siège au parlement lors des prochaines élections et également comme candidat indépendant.

Les femmes représentent 64 pour cent des 80 membres que compte la Chambre basse du Parlement.

