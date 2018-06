Création d'un Fonds pour le financement de la science et de la technologie en Côte d'Ivoire

28 Juin 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 28 juin (Infosplusgabon) - Le gouvernement ivoirien a annoncé, mercredi, l'adoption en Conseil des ministres, d'une ordonnance portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (FONSTI), dont la mission est le financement des activités de recherche.

Selon le communiqué du Conseil des ministre, le FONSTI a été créé dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui stratégique à la recherche scientifique (PASRES), qui est le fruit du partenariat scientifique entre la Côte d’Ivoire et la Suisse.

Le FONSTI est conçu sur la base du modèle du Fonds national Suisse, en ayant un statut juridique de personne morale de droit privé, d’utilité publique et à but non lucratif, chargé du financement des activités de recherche.

En accord avec les partenaires suisses liés au PASRES, le FONSTI sera doté d’un capital de cinq milliards FCFA provenant de la dotation initiale du PASRES.

Les ressources du FONSTI seront exclusivement orientées vers le renforcement du système national de recherche et d’innovation par la valorisation scientifique et économique des résultats de la recherche.

Le PASRES est un fonds compétitif de financement de la recherche scientifique, mis en place le 15 juin 2007.

Ses objectifs stratégiques sont la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim, l'amélioration de la santé humaine et la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles.

Il est doté d'un capital de cinq milliards F CFA, alloué par le Fonds ivoiro-suisse pour le développement économique et social (FISDES).

Les intérêts générés par ce capital, estimés à 300 millions F CFA par an, servent à financer les projets de recherche et le fonctionnement des organes de gestion.

L'agence d'exécution du PASRES est le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS).

FIN/INFOSPLUSGABON/MIL/GABON 2018

