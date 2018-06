Le Premier ministre éthiopien annonce des mesures pour stimuler les pourparlers de paix avec l'Erythrée

28 Juin 2018

Addis-Abeba, Ethiopie, 28 juin (Infosplusgabon) - Les pourparlers pour mettre fin à une impasse à la paix en deux décennies entre l'Ethiopie et l'Erythrée ont débuté à Addis-Abeba, avec l'annonce immédiate de mesures de renforcement de la confiance entre les deux parties.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé mardi au début des pourparlers à Addis-Abeba, que l'Ethiopie autorisera des vols directs vers Asmara, la capitale érythréenne, d'ici quelques semaines.

Le Premier ministre éthiopien a également déclaré que les deux pays avaient consenti à célébrer conjointement le Nouvel An éthiopien le 11 septembre. L'événement sera célébré dans les deux pays avec des performances culturelles, selon les médias d'Etat.

Le Premier ministre Abiy a souhaité la bienvenue à la délégation érythréenne de haut niveau à Addis-Abeba mardi, avec pompe et apparat, moins d'une semaine après que le président érythréen, Isaias Afewerki, eut consenti à une invitation ouverte à des pourparlers de paix.

L'Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front (EPRDF, au pouvoir) a annoncé lors de sa deuxième réunion de Conseil, qu'Addis-Abeba acceptera la décision de 2002 d'une commission des frontières de l'ONU, accordant le territoire contesté de Badme à l'Erythrée.

La décision d'Addis-Abeba de respecter l'Accord de paix d'Alger et la décision de la Commission des frontières de l'ONU qui a accordé le contrôle de Badme à l'Erythrée, ont ouvert la voie à la relance des efforts diplomatiques bloqués pour sortir de l'impasse.

Le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Mahboub Maalim, a déclaré qu'il était heureux d'apprendre qu'une délégation de haut niveau du gouvernement érythréen est arrivée à Addis-Abeba pour des entretiens.

M. Maalim a salué le fait que les pourparlers aient pu se tenir pour la première fois depuis la rupture des relations entre l'Erythrée et l'Ethiopie, il y a deux décennies.

M. Maalim a salué l'initiative audacieuse du Premier ministre éthiopien qui a fait le premier pas en proposant que les deux pays voisins, qui ont tant en commun, devraient résoudre leurs différends de manière pacifique.

Le secrétaire exécutif de l'IGAD a également félicité le Président Afeworki pour sa réponse positive à l'initiative.

L’ambassadeur Maalim est convaincu que les pourparlers porteront leurs fruits qui seront appréciés à la fois par les peuples érythréens et éthiopiens, ainsi que par la région dans son ensemble. L'IGAD s'engage à faire de son mieux pour soutenir le succès des négociations ", a déclaré l'IGAD mercredi, dans un communiqué.

L'environnement de ni paix ni guerre dure depuis plus de deux décennies sous le règne du Premier ministre Meles Zenawi, et plus tard sous le règne pendant six années du Premier ministre Hailemariam Desalegn, qui a démissionné récemment.

Le nouveau Premier ministre a pris des mesures fermes pour renverser le dysfonctionnement politique, social et économique qui sévissait en Ethiopie.

Au cours de ses 60 premiers jours au pouvoir, des prisonniers politiques ont été libérés et le gouvernement a annoncé qu'il acceptera l'entrée du secteur privé dans des secteurs jusqu'alors restreints tels que les télécommunications et l'aviation.

Le dialogue politique accéléré avec l'Erythrée ouvrira également de nouvelles voies de coopération économique entre les deux parties et d'éventuels projets d'infrastructure pour exploiter les ports d'Asab et de Massawa.

"L'IGAD félicite les peuples des pays qui sont les plus grands bénéficiaires des nouveaux développements", a déclaré le communiqué de l'IGAD.

Le ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh, le conseiller présidentiel, Yemene Gebreab, et l'ambassadeur éthiopien auprès de l'Union africaine, Araya Desta, participent aux pourparlers à Addis-Abeba.

Mercredi, la délégation érythréenne a pris du temps pour visiter des sites industriels en Ethiopie.

Fitsum Arega, chef d'état-major du bureau du Premier ministre éthiopien, a déclaré que le Premier ministre Abiy Ahmed pense que les pourparlers jetteront les bases d'un avenir beaucoup plus prometteur pour l'Erythrée et l'Ethiopie.

