L'opposition principale en Afrique du Sud empêchée d'exclure un de ses membres

Le Cap, Afrique du Sud, 27 juin (Infosplusgabon) - L'opposition officielle, la Democratic Alliance (DA) a reçu mun revers mercredi, suite au rejet par la Haute Cour de justice de la décision de la DA d'exclure de ses rangs, Patricia de Lille, pour des propos qu'elle avait tenus au cours d'une interview à la radio.

Comme précédemment annoncé, De Lille a eu, à plusieurs reprises, maille à partir avec son propre parti au cours des derniers mois. La Cour a estimé que la détermination du parti à lui retirer sa carte de membre était illégale; la décision a été annulée.

De Lille, par ailleurs, célèbre maire du Cap, reste donc toujours membre de la DA.

De Lille a été rendue célèbre dans les années 1990 après avoir exposé le programme d'acquisition d'armes de plusieurs milliards de dollars qui impliquait de hauts responsables politiques parmi lesquels Jacob Zuma. L'ancien président est actuellement en procès pour son présumé rôle dans ce scandale.

La DA a répondu à l'audience et a indiqué que la Cour n'avait abordé que les aspects techniques et procéduraux et qu'elle ne s'était pas exprimée sur le fond de l'affaire.

“Nous allons étudier le verdict et envisager d'autres options juridiques parmi lesquelles la possibilité d'interjeter appel. Le caucus de la ville du Cap, que dirige Patricia De Lille, a affirmé ne pas lui avoir accordé sa confiance à la suite d'un vote - à deux reprises. Son style de gestion était exclusive, autocratique et empêchait à ses conseillers de s'acquitter de leurs tâches”, a déclaré une députée de la DA, Natasha Mazzone.

