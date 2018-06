Belgique : Le Conseil des Etats de l’UE approuve la négociation de l’accord devant succéder à l’accord de Cotonou

27 Juin 2018

Bruxelles, Belgique, 27 juin (Infosplusgabon) - Les Etats membres de l’UE ont approuvé le mandat pour entamer, avant la fin du mois d’août, des négociations avec le Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) en vue de la conclusion de l’accord post-Cotonou, devant succéder à l’actuel accord, signé pour 20 ans en 2000 dans la capitale béninoise et qui expire en 2020.

Selon le communiqué du Conseil, les Etats membres, les dirigeants européens tiendront compte de la position de la Hongrie sur la migration irrégulière visant à renforcer l’engagement des parties à coopérer pour juguler les flux de migration irrégulière, dans le plein respect du droit d’asile international, en reconnaissant les impacts négatifs de la migration irrégulière sur les pays d’origine, de transit et de destination, cela y compris les défis humanitaires et sécuritaires qui lui sont liés et le risque accru pour les migrants de subir des violations des droits de l’homme et d’être victimes de trafiquants d’êtres humains et d’abus.

Forte de ce mandat, l’UE vise un partenariat renouvelé, juridiquement contraignant, comme l’est l’Accord de Cotonou, et plus efficace pour permettre à l’UE et aux ACP de relever ensemble, les défis communs du XXIème siècle, précise le communiqué.

Les domaines d’intervention prioritaires du futur accord couvriront la démocratie, les droits de l’homme, la croissance économique et l’investissement, le changement climatique, l’éradication de la pauvreté, la paix et la sécurité, ainsi que la migration et la mobilité.

Il ne reste plus pour les deux parties que de fixer la dénomination exacte de l’Accord post-Cotonou. On se rappelle que Cotonou a hérité de ce nom presque incidemment, puisque les deux groupes de partenaires s’étaient mis d’accord pour signer le nouveau texte à Souva, la capitale des Îles Fidji, dans le Pacifique.

Alors que tous les textes étaient approuvés, y compris le nom de l’Accord de Souva pour succéder à la Convention de Lomé, un coup d’Etat eut lieu dans l’archipel du Pacifique. Ce qui est une violation du «sacro-saint» principe de l’état de droit, à deux semaines de la cérémonie de signature fixée, les Européens exigèrent la désignation d’une autre capitale.

Aussi, dans l'urgence absolue, Cotonou, la capitale du Bénin, la plus proche de Lomé, capitale du Togo, fut-elle choisie pour abriter la cérémonie de signature de l’accord succédant à la Convention de Lomé qui en était à sa 5ème édition.

