France : Tenue de la 3ème conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud

27 Juin 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 27 juin (Infosplusgabon) - La Fondation Pierre Fabre organise, le 2 juillet prochain à d'En Doyse, en France, la troisième édition de la conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, qui va analyser les enjeux de santé publique spécifiques à ces pays et les réponses nouvelles apportées par le numérique.

Cette conférence internationale, organisée en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD), l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la Fondation de l'Avenir, réunira les experts internationaux de la e-santé pour partager des connaissances, des expertises et des expériences terrain, précise le communiqué.

Selon le format organisationnel de la conférence, l’AFD veillera à souligner l’importance du soutien aux innovations et de l’accompagnement de ses projets dans leur déploiement. Rajendra Poudel, fondateur de Amakomaya, une initiative visant le suivi pré et post natal dans les villages isolés du Népal (lauréat 2017), témoignera de l’avancée de son programme, ainsi que de l’impact qu’a eu le prix de l’Observatoire et les réseaux Asian eHealth Information Network, le ministère de la Santé du Cambodge et l'African Alliance for Digital Health Networks interviendront sur "le rôle des réseaux internationaux dans le renforcement des acteurs et la transformation des politiques nationales".

Enfin, pour assurer la durabilité de ces initiatives et leur impact, la Fondation Pierre Fabre annoncera lors de la conférence, une initiative universitaire africaine d’envergure lancée en partenariat et portée par les universités de Bamako, au Mali, d'Abidjan, en Côte d'Ivoire et de Dakar, au Sénégal.

Par ailleurs, les lauréats des six projets e-santé jugés les plus pertinents auront l’occasion de présenter en détails leurs initiatives lors de la conférence.

Ce sont les projets MoSQuIT de l'Inde, Africa Cardiac Care du Cameroun, Guinea Epilepsy Project de Guinée, TraumaLink du Bangladesh, Operation Asha du Cambodge et Blood Safety Strengthening Programme du Lesotho qui seront évalués par le groupe d’experts, composé notamment de Gilles Babinet, digital champion auprès de la Commission européenne, de Cheick Oumar Bagayoko, professeur en informatique médicale et directeur du Centre d’expertise en télémédecine et e-santé de Bamako, ou de Rajendra Poudel.

Les projets primés bénéficieront du soutien de la Fondation Pierre Fabre et de ses partenaires pendant 12 mois avec un accès à une enveloppe globale annuelle de 100 mille euros accessible au fur et à mesure et en fonction des demandes jugées prioritaires, des prestations (mentoring, web design, matériel, communication, études, développement de partenariats…) proposées pour développer leurs projets et la participation à des ateliers de renforcement des compétences au siège de la Fondation, animés par des experts internationaux.

Depuis 2016, ce sont, au total, 18 projets qui ont été primés.

L'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, lancé en juillet 2016, est devenu une plate-forme de référence et de mise en réseau des acteurs qui transforment l’accès aux soins en Afrique et en Asie.

Il a pour mission d’identifier, de documenter, de promouvoir et d’aider à développer les initiatives e-santé qui améliorent l'accès aux soins et aux médicaments de qualité pour les populations les plus défavorisées dans les pays à ressources limitées.

