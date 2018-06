La MINUSMA demeure préoccupée par des violations des droits de l'Homme dans les régions centre du Mali

27 Juin 2018

Bamako, Mali, 27 juin (Infosplusgabon) - La Mission multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) se dit toujours préoccupée par les graves violations et abus des droits de l’Homme commis dans les régions du Centre du pays, ayant entraîné la mort de plusieurs civils depuis ces derniers mois, annonce un communiqué de la mission onusienne, à Bamako.

Suite aux allégations récurrentes d’exécutions sommaires extra-judiciaires, de disparitions forcées, d’enlèvements ainsi que des destructions et incendies de biens, conjuguées à des violences meurtrières intercommunautaires, la MINUSMA avait déployé des équipes d’enquête dans le Centre et publié deux communiqués de presse, respectivement le 30 mars et le 10 avril sur la gravité de cette situation. La MINUSMA a également souligné ses efforts d’appui aux autorités maliennes dans la conduite de ses enquêtes dans les régions de Mopti et Ségou (Centre-Mali), explique le communiqué.

Le communiqué rappelle que le 19 mai dernier, à la foire hebdomadaire de Boulkessy (dans la région de Mopti, à la frontière avec le Burkina Faso), en représailles à la mort d’un des leurs, abattu par un élément non identifié, des militaires du Bataillon malien de la Force conjointe du G5 Sahel auraient tué des civils sur les lieux. A cet égard, la MINUSMA a diligenté une enquête destinée à déterminer les circonstances de ces violations et abus et établir les faits et les responsabilités, afin que les présumés auteurs soient traduits en Justice.

L’enquête de la MINUSMA a permis de conclure que, le 19 mai, des éléments du Bataillon malien de la Force conjointe du G5 Sahel ont sommairement exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessy, confirme le communiqué, qui révèle que le rapport de cette enquête a été communiqué au gouvernement malien.

La MINUSMA salue toutes les actions prises immédiatement par la Force conjointe du G5 Sahel et les autorités maliennes, notamment la mise en place d’une commission d’enquête mixte composée de la Gendarmerie nationale et de la Force conjointe du G5 Sahel, l’ouverture d’une enquête judiciaire par le Procureur militaire de Mopti, ainsi que les mesures administratives du ministère malien en charge de la Défense et des Anciens combattants à l’encontre des éléments présumés suspectés d’avoir commis ces graves violations.

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, "appelle les autorités maliennes à s’assurer que l’enquête judiciaire en cours puisse s’effectuer dans les meilleurs délais" et "exhorte les autorités maliennes et celles de la Force conjointe du G5 Sahel, à conduire leurs opérations militaires, conformément au droit international des droits de l’Homme et au droit international humanitaire et à protéger la population civile".

La Force conjointe du G5 Sahel est une force composée de 5.000 hommes des pays du G5 Sahel: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, soit 1.000 soldats par pays. Cette force est dédiée à la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.

