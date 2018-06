Total élargit ses activités aux énergies renouvelables en Tunisie

23 Juin 2018

Tunis, Tunisie, 23 juin (Infosplusgabon) - Le directeur de Total en Tunisie, Mansur Zhakupov, a annoncé vendredi, la volonté de sa société d'élargir ses activités en Tunisie aux énergies renouvelables, affirmant que le géant français des hydrocarbures occupe la deuxième place mondiale dans le domaine de l'énergie solaire à travers ''Sun Power''.

Total travaille présentement pour mettre à disposition un type de carburant de haute qualité pour les usagers, subventionné en partie par le gouvernement, a dit M. Zhakupov, indiquant que ce type de carburant contribue à l'entretien des moteurs et assure plus de propriétés et d'efficacité.

Il a par ailleurs déploré le trafic de carburant qui représente 30% du marché local.

M. Zhakupov a affirmé que le taux de la création d'emplois et d'embauche de la société varie entre 3 et 5%, indiquant que Total est la société leader dans ce domaine et emploie environ 900 personnes en Tunisie.

Elle célèbre le 70ème anniversaire de sa filiale en Tunisie, cette année.

