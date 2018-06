Le rétablissement du contrôle gouvernemental en RCA est «essentiel» pour une paix et une stabilité durables (Déclaration)

23 Juin 2018

New York, Etats-unis, 23 juin (Infosplusgabon) - Bien que de nombreuses mesures positives aient été prises en République centrafricaine (RCA), les progrès ont été trop lents et sont constamment menacés par "ceux qui recherchent des gains privés par la violence", a déclaré, jeudi, au Conseil de sécurité, l'Envoyé des Nations unies sur le terrain, soulignant que la restauration de l'autorité du gouvernement est "essentielle", à la fois maintenant et à long terme.

"Le pays ne peut pas se permettre davantage d'affrontements entre groupes armés cherchant des occasions de piller et d'exploiter les ressources naturelles", a déclaré le représentant spécial, Parfait Onanga-Anyanga, qui dirige également la MINUSCA.

"Il est important et essentiel que l'administration de l'Etat soit de plus en plus visible et efficace à l'intérieur du pays", a-t-il ajouté, déclarant que: "la MINUSCA continuera à soutenir ces efforts du gouvernement".

M. Onanga-Anyanga a été encouragé, a-t-il déclaré, par le "déploiement progressif des magistrats" dans de nouvelles régions du pays et des tribunaux ouverts en dehors de Bangui. Il a souligné que lors de ses déplacements à travers le pays, il a constamment entendu des demandes «pour que la Justice aide les communautés à lutter contre la criminalité et à contrer la longue et triste histoire d'impunité du pays».

"Malgré les progrès lents mais constants de la reconstruction des tribunaux nationaux, les Centrafricains ont de nouveaux espoirs que les auteurs des crimes les plus graves soient finalement jugés", a-t-il déclaré.

Un communiqué de l'ONU a déclaré que le chef de la MINUSCA a également signalé les mesures encourageantes initiées par le président Faustin-Archange Touadéra pour faire avancer la justice transitionnelle, indiquant que: "la Justice et la réconciliation doivent en effet progresser simultanément".

Passant à la situation humanitaire toujours désespérée, il a dressé un tableau dans lequel un Centrafricain sur quatre a dû abandonner sa maison.

"Plus de 688 mille personnes sont toujours déplacées et 568 mille autres sont des réfugiés dans les pays voisins", a-t-il déclaré, soulignant que les attaques contre les humanitaires font du pays "l'endroit le plus meurtrier du monde pour les travailleurs humanitaires".

Il a cité la dernière vague de violence autour de la ville de Bambari, à quelque 380 km de la capitale, Bangui, où des groupes armés ont pillé des agences humanitaires, les forçant à suspendre leurs opérations d'aide et à impacter durement la population locale.

De plus, un large déficit de financement humanitaire doit être résolu. «Seulement 4% du plan de réponse humanitaire de 2018 a été financé, laissant de nombreuses régions prioritaires sans assistance», a-t-il affirmé.

Le chef de la mission a souligné que les Centrafricains restent désespérés de voir un Etat fonctionner et de mettre un terme aux activités criminelles des groupes armés - affirmant que la MINUSCA et d'autres partenaires continueraient à soutenir le gouvernement dans sa tentative de répondre aux besoins de ses citoyens et renforcer les espoirs pour l'avenir.

"Notre résolution demeure ferme, répondant à l'appel lancé par le Secrétaire général à tous de rester engagés avec une dose considérable de patience, de dévouement et dans un esprit de sacrifice", a-t-il dit.

«Avec le soutien d'un Conseil de sécurité et d'une région unie, nous veillerons à ce que la vision et les espoirs des Centrafricains pour une paix durable, la stabilité et la prospérité partagée deviennent une réalité», a déclaré M. Onanga-Anyanga.

