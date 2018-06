Formation de journalistes camerounais sur l’intégration des informations climatiques dans la planification économique

21 Juin 2018

Cotonou, Bénin, 21 juin (Infosplusgabon) - Yaoundé accueille, depuis lundi, une formation des journalistes sur l’intégration des informations et services climatiques dans les processus de planification et développement économique, apprend-on des organisateurs, ce jeudi à Cotonou.

Initiée par le Centre africain pour la politique en matière de climat de la Commission Economique des Nations unies pour l’Afrique (CAPC/CEA) et l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication du Cameroun (ESSTIC), cette formation vise à doter les journalistes participants d’outils pédagogiques et d’habiletés dans la collecte des informations et services climatiques.

Une trentaine de journalistes sont conviés à cette formation centrée sur « l’utilisation de la plateforme e-learning sur l'intégration des informations et services climatiques dans les processus de planification et développement économique ».

Les journalistes participant à cet atelier seront sensibilisés à la nécessité de couvrir et d’intégrer les informations et services climatiques dans l’offre des médias aux évolutions rapides des informations climatiques et de leurs usages par les populations.

L’atelier permettra de constituer une masse critique de communicateurs appelés à conduire le plaidoyer et la sensibilisation des législateurs, des preneurs de décision, du secteur privé, des investisseurs et des différentes parties prenantes sur la question et le rôle de l’Information sur le Climat (IC) et des Services d’Information sur le Climat (SIC) dans les processus de planification du développement.

La formation sera axée sur l’utilisation du module de formation conçu par la CEA en partenariat avec l’UNITAR, l’Institut Africain pour l’économie du Développement (IDEP) et les services climatiques (WISER). Elle débouchera sur la création d’un réseau national d’utilisation des CI et des SIC dans la planification du développement, des politiques et programmes.

En Afrique, déplore-t-on, les secteurs économiques critiques sont très vulnérables aux impacts de la variabilité des saisons et des changements climatiques. Les Services d'information climatique ou encore la présentation et la diffusion d’informations sur le climat dans l’intérêt des utilisateurs spécifiques restent essentiels pour soutenir la réponse de l'Afrique au changement climatique.

Les Services d’informations météorologiques et climatologiques pour l’Afrique (WISER en anglais) ont été conçus par le ministère britannique du Développement international (DfiD) en 2015 pour faciliter l’absorption de l’information climatologique par les responsables politiques et les groupes vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes.

Sa composante panafricaine est animée par le Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC). Initiative conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Commission de l’Union Africaine (CUA), de la Banque africaine de développement (BAD), le CAPC est une plaque tournante pour la production sur demande de connaissances relatives au changement climatique en Afrique.

