Ellen Johnson-Sirleaf va présider le nouveau Panel sur la transformation des économies africaines

21 Juin 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 21 juin (Infosplusgabon) - L'ancienne présidente du Liberia, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, a été désignée pour présider le nouveau Panel ayant pour mission de piloter la transformation des économies africaines, annonce, jeudi, un communiqué.

La désignation de Mme Johnson-Sirleaf est intervenue lors de la seconde édition du Forum sur la transformation économique en Afrique (ATF, sigle en anglais) qui a débuté mercredi à Accra, au Ghana et qui y a pris fin ce jeudi.

Selon le président et le fondateur du Centre africain pour la transformation économique (African Centre for Economic Transformation, ACET), Dr Kingsley Amoako, le Panel de leadership pour la transformation en Afrique va axer ses actions sur les femmes et les jeunes dans leurs efforts de réforme des économies africaines.

Mme Johnson-Sirleaf a souligné la nécessité de promouvoir la croissance pour une grande majorité et non pour quelques-uns, tout en relevant sa passion pour une économie inclusive.

"Nous devons apprendre les uns des autres pour développer une vision partagée. C'est la raison d'être de ce Panel ", a-t-elle ajouté.

Quant au Dr Amoako, il a noté que les plus grandes opportunités économiques sont aussi d'ordre social et que les économies africaines feraient un bond en avant à travers la création d'emplois pour les jeunes.

L'ATF organisé par l'ACET avait pour objectif de mener les réflexions sur les politiques et les partenariats pouvant impulser une croissance durable et accroître des investissements sur le continent.

Les principaux thèmes de discussions ont porté sur la le renforcement de l'intégration régionale, l'efficacité énergétique et l'innovation technologique, la résolution du chômage des jeunes et l'inégalité des sexes.

Il a réuni au moins 300 participants comprenant des chefs d'Etat et de gouvernement, des responsables gouvernementaux et d'organismes de développement et des capitaines d'industries.

Lors de la première édition de l'ATF en 2016, le président du Rwanda, Paul Kagame, avait lancé la Coalition panafricaine pour la transformation (PACT), une nouvelle plateforme de coopération régionale et de partage de connaissances sur les politiques économiques.

L'ACET, un institut de politiques économiques, a été créé en 2008 par Dr Amoako, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), avec pour vision d'une transformation économique de l'Afrique en une génération.

L'ACET conseille les gouvernements et les entreprises dans la mise en œuvre d'une transformation économique qui améliore le bien-être des populations.

