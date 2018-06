Côte d'Ivoire: Le PDCI adopte une position ambiguë sur l'accord de parti unifié RHDP

18 Juin 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 juin (Infosplusgabon) - Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, principal allié dans la coalition présidentielle), qui a endossé la signature de son président Henri Konan Bédié relative à l'accord politique de création du parti unifié, Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a décidé de soumettre l'examen des documents de ce nouveau parti au cours de son prochain congrès ordinaire à une date non précisée.

La position exacte et définitive du PDCI en tant que principal allié de la coalition RHDP au pouvoir était la plus attendue sur le projet de création du parti unifié, les cinq autres partis signataires de l'accord politique du 12 avril dernier ayant déjà fait connaître la leur.

L'analyse de contenu du communiqué final de la réunion du bureau politique du PDCI du 17 juin laisse penser à une position de "oui, mais".

De fait, tout en décidant de soumettre les documents du parti unifié RHDP à l’examen du prochain congrès ordinaire du PDCI-RDA, le bureau politique a donné "mandat au président du parti pour poursuivre les négociations dans le cadre du RHDP et ce, à toutes les étapes du processus de mise en œuvre du parti unifié RHDP".

Par ailleurs, les termes du communiqué final, qui agrémentent la position ambiguë du PDCI, sont le report de la tenue de son 13ème congrès ordinaire prévue en 2018 après l'élection présidentielle de 2020 et l'affirmation de sa détermination pour la reconquête du pouvoir en 2020.

Cette position du PDCI va contrarier le souhait du président ivoirien, Alassane Ouattara, exprimé le 5 mai dernier, lors du 4ème congrès extraordinaire de sa formation politique, le Rassemblement des républicains (RDR).

Il avait proposé la tenue dans les meilleurs délais du congrès constitutif du RHDP pour permettre d'installer ses coordinations dans toutes les régions du pays et poser les bases du choix de leur futur candidat à l’élection présidentielle de 2020.

La pomme de discorde entre le RDR et son principal allié, le PDCI, est que celui-ci veut le choix exclusif de l'un de ses cadres pour porter les couleurs du RHDP en 2020.

Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a une position inflexible sur cette question qui constitue un blocage dans le processus d'unification des partis membres du RHDP.

Le président Ouattara, qui avait indiqué que le RHDP se constituerait avec les partis qui le voudraient, oserait-il se passer du soutien de son principal allié dans ce projet politique dans lequel, les six partis signataires de l'accord proclament "solennellement leur volonté de créer un nouveau parti politique pour, ensemble dans l'union retrouvée, servir et continuer à bâtir la Côte d'Ivoire, en lui permettant de renouer avec la stabilité politique, la paix sociale et le développement économique en vue de l'épanouissement du peuple ivoirien et des générations futures".

Le RHDP a été créé par quatre partis politiques fondateurs, le 18 mai 2005 à Paris, en France. Outre le PDCI et le RDR, il y a le Mouvement des forces d'avenir (MFA) et l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCi).

L' Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI) et le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) ont rejoint le RHDP lors du second tour de la présidentielle de 2010.

