Incendie d'un deuxième réservoir de pétrole à Ras Laouf dans la région du Croissant pétrolier

18 Juin 2018

Tripoli, Libye, 18 juin (Infosplusgabon) - La société al-Harouj des opérations pétrolières a annoncé de la compagnie pétrolière Harouj (Unité des Transports de Ras Lanouf), dimanche, l'incendie du réservoir n° 2 touché directement par une roquette d'origine inconnue, assurant que, "les flammes sont très hautes et la situation est catastrophique de tous les points de vue".

Al-Hourouj a également annoncé dans un bulletin d'urgence à travers sa page officielle Facebook, l'effondrement du réservoir 12 touché lors du 1er jour des affrontements armés et le déplacement de l'incendie dans le bassin de drainage où il ne représente plus un danger pour le reste des réservoirs.

La Compagnie nationale de pétrole (NOC) a indiqué dans un communiqué, samedi, que le réservoir n °12 de l'entreprise al-Harouj à Ras Lanouf a été gravement endommagé à la suite d'une attaque armée dans les ports de Ras Lanouf et al-Sidra, appelant "toutes les parties à ne pas utiliser le secteur pétrolier, les installations pétrolières de la NOC dans le jeu politique et de les tenir loin de tous les conflits".

Par ailleurs, l'ancien chef des gardes des installations pétrolières, Ibrahim Jadhran, a indiqué que: "le retour au Croissant pétrolier n'est pas motivé par la vengeance de la région", soulignant que: "les fils de la tribu d'al-Magharaba ont décidé de rentrer à la maison".

Il a ajouté dans un communiqué enregistré publié par le Bureau d'information de la garde des installations pétrolières sur Facebook que: "les champs pétroliers et les ports sont ouverts et sous la légitimité du gouvernement d'union nationale et de la Compagnie nationale de pétrole".

"Nous ne nous vengerons de personne et ne demanderons pas des comptes sur la responsabilité juridique des événements passés", a-t-il ajouté.

Il a poursuivi: "Nous sommes surpris par l'annonce de la Compagnie nationale de pétrole de l'état de force majeure dans la région du Croissant pétrolier, sans justification à moins de l'intention d'adopter une position politique et pas économique".

La NOC a appelé "les milices de l'ancien chef des gardes des installations pétrolières, Ibrahim Jadhran et ses accompagnants à sortir directement et immédiatement, sans aucune restriction ni condition" de la zone pétrolière du Croissant pétrolier, mettant en garde contre la "catastrophe écologique et la destruction des infrastructures qui auront un impact énorme sur le secteur pétrolier et l'économie nationale".

Mais Ibrahim Jadhran a appelé, dimanche, "la communauté internationale à former un comité pour visiter la région du Croissant pétrolier pour découvrir la réalité de la situation", invitant également "les tribus libyennes, en particulier les tribus de Berga et Werchefana, à former un comité pour s'enquérir de qui sont les combattants qui se trouvent dans le Croissant pétrolier".

Il a ajouté: "nous prenons en compte le droit international humanitaire pour protéger les civils et nous n'avons pas commis de crimes de guerre, ni de raid ou campagne d'arrestations. Nous n'avons agressé personne, mais nous défendons le droit à la légitime défense".

Il a précisé que plusieurs dépouilles ont été remises au Croissant-rouge libyen.

L'ancien commandant de la garde des installations pétrolières, Ibrahim Jadhran, a appelé le Croissant-rouge à venir récupérer "20 prisonniers" de "Karama" et des forces qui leur sont capturées lors des événements du Croissant pétrolier, lundi.

La région du Croissant pétrolier a connu un calme prudent ayant coïncidé avec l'arrivée continue de renforts militaires en mouvement de l'Est, pour soutenir l'armée libyenne, après une attaque armée menée par les forces dirigées par Ibrahim Jadhran, jeudi dernier.

FIN/INFOSPLUSGABON/IKJ/ GABON 2018

