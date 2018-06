Coupe du monde 2018: l’entraîneur des "Super Eagles" assume sa responsabilité dans leur défaite devant la Croatie

18 Juin 2018

Kaliningrad, Russie, 18 juin (Infosplusgabon) - En reconnaissant sa responsabilité suite à la défaite du Nigeria devant la Croatie sur le score de 2 buts à 0, samedi, pour le compte du premier match de groupes de la Coupe du monde de football 2018 qui se déroule en Russie, l’entraîneur titulaire des "Super Eagles", Gernot Rohr, a reconnu que la défaite devant la Croatie relevait d'une ''série d'erreurs''.

Rohr, qui s'exprimait au cours de la conférence de presse d'après-match suite à la rencontre du Groupe D, a indiqué que ses joueurs et lui étaient conscients d'avoir commis plusieurs erreurs durant le match.

Au cours du match, disputé à Kaliningrad, les "Super Eagles" ont perdu suite à un but contre son camp inscrit par Oghenekaro Etebo en première mi-temps et après un penalty inscrit par Luka Modric en deuxième mi-temps.

"Nous reconnaissons avoir commis des erreurs souvent, trop d'erreurs et il est clair que nous devons nous ressaisir pour poursuivre notre campagne et aller de l'avant", a indiqué l’entraîneur.

Il a indiqué que toute l'équipe était déçue suite à cette défaite et a ajouté qu'ils se doivent de travailler avec plus de professionnalisme pour les coups de pied arrêtés.

"Notre organisation était bonne mais il est clair que nous avions une bonne disposition tactique mais que nous avions besoin de faire preuve de plus de professionnalisme avec les coups de pied arrêtés. Nous devons y remédier avant notre prochaine sortie", a-t-il ajouté.

Rohr, qui a reconnu que leur défaite leur rendait la tâche plus ardue s'est dit satisfait de la prestation du capitaine Mikel Obi durant le match, tout comme des défenseurs.

"Mikel a joué depuis que j'ai pris l'équipe en main au poste qu'il a occupé aujourd'hui et cela nous a nous a été bénéfique. Mais il ne ne pouvait faire mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui à cause de la qualité de l'équipe avec laquelle nous jouions. Nous avions en face de nous Ivan Rakitic du FC Barcelone et Luka Modric du Réal Madrid qui le marquaient et ce sont des joueurs de grande qualité jouant dans des équipes plus huppées que celle dans laquelle évolue Mikel qui joue en Chine. De ce point de vue, on peut dire qu'il s'est bien comporté’’, a-t-il déclaré.

Sur le remplacement à la 62ème minute d'Alex Iwobi, l’entraîneur a indiqué que cela n'était pas du à une mauvaise prestation du sociétaire d'Arsenal.

"Iwobi méritait sa place de titulaire, sur la base de ses performances enregistrées ces derniers jours. Il s'est beaucoup dépensé pour soutenir son arrière latéral et cela l'a épuisé. Il s'est cependant bien comporté et je ne pense pas qu'il ne devrait pas démarrer le match", a-t-il déclaré.

Rohr a cependant donné l'assurance que lui et ses assistants allaient s'atteler à améliorer la qualité de jeu avant leur prochaine sortie contre l'Islande le 22 juin à Volgograd.

"Nous devons nous améliorer car c'est important pour nous si nous voulons aller loin dans cette compétition", a-t-il déclaré.

L'ex-joueur international nigérian, Jay Jay Okocha, a indiqué que les "Super Eagles" ont perdu parce que les joueurs ne jouaient pas à leurs postes habituels.

Okocha a déclaré que le score 2-0 concédé par le Nigeria à la Croatie s'explique par le fait que l’entraîneur Rohr n'avait pas respecté les postes des joueurs et qu'il était seul responsable de cette déconvenue.

"Rohr a placé les joueurs à des postes auxquels ils n’étaient pas habitués, ce qui explique en fait la défaite", a-t-il estimé.

Okoch a exprimé son opinion dans son analyse d'après-match où il affirme que Rohr aurait du positionner son neveu, Alex Iwobi, au milieu et reculer d'un cran le capitaine Mikel Obi.

Parlant en sa qualité d'expert pour SuperSport, Okocha a déclaré: "Nous n'avons pas montré un jeu créatif aujourd'hui".

"Mikel s'est toujours donné à fond pour l'équipe nationale. Son meilleur poste se trouve devant la défense. Nous l'avons vu joueur à Chelsea où il a eu une belle carrière. Le joueur le plus créatif de l'équipe est Alex Iwobi mais il fut positionné sur les flancs. Il (Iwobi) peut jouer sur les flancs à Arsenal parce qu'ils comptent sur des joueurs plus aptes dans ce rôle comme Mesut Ozil", a-t-il expliqué.

Okocha a révélé que Mikel n'était pas assez créatif pour distribuer de bons ballons aux ailiers - Moses et Iwobi.

"Positionner Mikel à ce poste n'a pas aidé Moses et Iwobi sur les flancs", a-t-il martelé.

