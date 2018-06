Burkina : des organisations des droits de l’Homme contre l’arrestation d’un activiste burkinabè

17 Juin 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 juin (Infosplusgabon) - Cinq organisations de défense des droits de l’Homme ont dénoncé l’arrestation, jeudi, de l’activiste burkinabè Naïm Touré avant d’exiger sa libération sans délai, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Le jeudi 14 juin 2018, le jeune activiste et lanceur d’alerte de renom Naïm Touré a été interpellé par la gendarmerie nationale et placé en garde à vue, au motif d’incitation à la révolte.

L’acte incriminé est une publication assez critique effectuée par Naïm Touré sur le réseau social Facebook la veille de son arrestation.

Les organisations de protection des droits humains et les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie signataires de la déclaration « exigent sa relaxe pure et simple sans délai et tiennent les autorités responsables de l'indifférence que les populations pourraient afficher vis-à-vis des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme ».

Elles « prennent à témoins les démocrates, les partenaires du Burkina Faso en particulier l'Union européenne et les défenseurs de la liberté d'expression de la remise en cause de ce principe fondamental de la démocratie au Burkina Faso ».

Les organisateurs signataires sont le Cercle d'Eveil, le Réseau des organisations de société civile pour le développement (RESOCIDE), l’Observatoire pour la démocratie et les droits de l'homme (ODDH), la Convergence citoyenne et panafricaine (CCP) et l’Association Femmes Battantes.

En 2016, le même activiste avait été incarcéré puis libéré après un écrit sur la justice militaire du Burkina Faso, rappelle-t-on.

