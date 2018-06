Côte d'Ivoire : Visite de travail du vice-président ivoirien dans la région Grand Est en France

16 Juin 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 16 juin (Infosplusgabon) - Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan conduira une délégation ministérielle du 17 au 20 juin pour une visite de travail dans la région du Grand Est, en France, annonce un communiqué reçu, samedi.

La visite de travail du vice-président Duncan s'inscrit dans la perspective d'une action de rapprochement entre la région Grand Est, ses entreprises et l'Afrique.

Elle constituera un point fort d’une séquence lancée en 2016 et qui se poursuivra dans les prochaines années, dans le cadre d’une relation pérenne et renforcée entre la région Grand Est et le continent africain.

Ce rapprochement va se matérialiser par la construction de diverses passerelles d’échanges d’intérêts mutuels : dynamisation des flux commerciaux, technologiques et financiers, accords entre entreprises, écoles, universités, pôles de compétitivité, Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologies (CRITT), institutions (coopération décentralisée).

La visite de M. Duncan et de la délégation qui l’accompagne, sera suivie notamment par une mission de prospection d’entreprises régionales en Côte d’Ivoire et en Tunisie en novembre prochain. Ces manifestations prépareront un Forum d’affaires Grand Est–Afrique prévu en 2019 à Nancy.

Cette visite de la délégation ivoirienne composée du ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba et de nombreux chefs d'entreprises, sera meublée de réunions d'échanges, de rencontres sectorielles, de visites d'entreprises et de conférences.

Elle débutera par la ville de Nancy, le 18 juin, se poursuivra à Strasbourg, le 19 juin et s'achèvera à Metz, le 20 juin.

La visite de travail de la délégation ivoirienne s'effectue à l'initiative des Conseillers du commerce extérieur (CCE), un réseau de 4000 chefs d'entreprises et experts de l'international choisis pour leurs compétences au sein de l'équipe de France de l'export et au service du développement de la France.

Le Grand Est se situe au second rang des régions françaises par son niveau industriel et son volume d’échanges extérieurs, la visite s’attachera à faire connaître à cette délégation de haut niveau, le potentiel économique de la région.

Largement ouverte sur l’Europe et forte de son expertise industrielle, la région est en phase avec les besoins actuels de l’Afrique de diversification de ses ressources.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon