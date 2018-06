Libye : La NOC appelle Jadhran et ses forces à quitter la région du Croissant pétrolier dans l'Est du pays

16 Juin 2018

Tripoli, Libye, 16 juin (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale de pétrole (NOC) a appelé "les milices de l'ancien chef des gardes des installations pétrolières, Ibrahim Jadhran et ses accompagnants à sortir directement et immédiatement, sans aucune restriction, ni condition" de la zone du Croissant pétrolier, mettant en garde contre une "catastrophe écologique et la destruction des infrastructures qui auront un impact énorme sur le secteur pétrolier et l'économie nationale".

Ibrahim Jadran, ex-chef des gardes des installations pétrolières dans la région du Croissant pétrolier a revendiqué une attaque menée récemment dans cette région riche en gisements de pétrole avant d'être repoussé par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Hafter.

Dans un communiqué publié, samedi, la NOC a noté que le réservoir n°12 de l'entreprise Al-Harouj à Ras Lanouf a été sérieusement endommagée à la suite d'une attaque armée dans les ports de Ras Lanouf et Al-Sidra, appelant "toutes les parties à ne pas utiliser le secteur pétrolier, les installations pétrolières de la NOC dans le jeu politique et à les tenir à l'écart de tous les conflits".

Le communiqué appelle "toutes les parties à condamner les actes qui menacent la vie ou provoquent l'effusion du sang des Libyens", ajoutant que "ces installations appartiennent au peuple libyen et représentent leur vie et l'avenir des Libyens".

Une source pétrolière a annoncé, plus tôt dans la journée, que le feu a continué à brûler dans le réservoir de pétrole touché par une roquette lors de l'attaque du port de Ras Lanouf.

